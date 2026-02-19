Nota Leída 42

19/02/2026

Fuerte temporal provocó daños en el sur tucumano

El temporal que estaba anunciado bajo alerta meteorológica ya impacta con fuerza en el sur tucumano y se espera que las lluvias se intensifiquen a medida que avanza la jornada. Granizo, ráfagas intensas, caída de árboles, voladuras de techos y cortes de energía forman parte del escenario que comenzó a desplegarse desde la tarde de este jueves.

En Concepción, una tormenta intensa provocó serias complicaciones. Según informó el periodista Carlos Rosznercki, cayó granizo de gran tamaño y las ráfagas derribaron varios árboles, uno de los cuales bloqueó completamente la ruta nacional 65, interrumpiendo el tránsito vehicular.

En Villa Quinteros, departamento Monteros, vecinos registraron una formación nubosa descendente con apariencia de embudo durante el desarrollo de la tormenta, lo que generó preocupación en la zona. En Río Seco, también en Monteros, la lluvia fue abundante y persistente, con ráfagas que redujeron la visibilidad y provocaron anegamientos en distintos sectores.

El frente también se hizo sentir en Famaillá, donde el locutor Sergio Vera reportó fuertes ráfagas, intensa actividad eléctrica y precipitaciones. En esa ciudad se interrumpió el suministro eléctrico, mientras que en Agua Blanca se registró la caída de un árbol y tendido eléctrico junto a una capilla. Vecinos compartieron imágenes de techos volados y daños materiales.

La inestabilidad no se limita al sur. En el oeste tucumano, sobre la zona de La Calera y El Chirimayo, comenzaron a formarse densas nubes de tormenta, anticipando nuevas precipitaciones. En tanto, vecinos de Alderetes también advirtieron sobre un cielo cada vez más amenazante.

La provincia atraviesa una jornada marcada por el calor y la elevada humedad —que durante la mañana superó el 80%—, condiciones que favorecieron el desarrollo de tormentas. La temperatura máxima rondó los 29 °C, pero se espera un descenso hacia la noche.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno podría intensificarse en las próximas horas, con lluvias más fuertes, ráfagas significativas y posible caída de granizo en distintos puntos del territorio provincial. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante un escenario que recién comienza y podría extenderse durante los próximos días.

