Nota Leída 76

| Locales | 30/09/2026 |

Genaro Contreras marcó el rumbo de la UCR: “Primero el trabajo interno y después las alianzas”

El flamante presidente del radicalismo provincial, oriundo de Belén, adelantó que la prioridad absoluta de su gestión para el período 2026-2028 será ordenar la casa y recuperar el territorio. Reorganizará Valle Viejo, cerró la puerta a los «fugados» y fijó fecha para el acto de asunción.



BELÉN.– En perfecta sintonía con las declaraciones de respaldo que surgieron desde el oeste catamarqueño, el nuevo hombre fuerte del centenario partido rompió el silencio para trazar el mapa de ruta de su gestión. El dirigente belicho Genaro Contreras, flamante presidente electo del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), adelantó de forma taxativa que la primera e indispensable tarea de la nueva conducción será ordenar, limpiar y reorganizar la estructura partidaria interna antes de sentarse a firmar cualquier tipo de acuerdo o frente electoral con otras fuerzas políticas.

En diálogo con Radio El Esquiú 95.3, el referente local fue contundente al definir las urgencias institucionales del radicalismo de cara al corto plazo: “Por ahora, el trabajo interno es lo más indispensable”, sentenció, buscando poner un freno a las especulaciones prematuras sobre candidaturas de cara a los próximos turnos en las urnas.

Visibilizar los músculos del partido y normalizar Valle Viejo

A lo largo de la entrevista, Contreras detalló que ya mantiene fluidas conversaciones con los principales caciques del interior profundo catamarqueño, planteando la necesidad urgente de recuperar el protagonismo territorial de los comités. Para el dirigente belicho, el radicalismo actual sufre de un problema de comunicación más que de estructura, por lo que su plan se concentrará en sacar a la luz el capital político real que hoy tiene la UCR. “Es hora de que podamos visibilizar todas esas fortalezas que tiene el partido”, afirmó, enumerando el peso institucional de sus cinco intendentes en funciones, el bloque de concejales, el semillero de la Juventud Radical, la militancia universitaria de Franja Morada y el rol clave de las mujeres en los barrios.

Sin embargo, el nuevo conductor no esquivó los focos de conflicto y reconoció que habrá que poner el pecho a las asignaturas pendientes del partido. El desafío más complejo a resolver en lo inmediato se ubica en Valle Viejo, donde el proceso de internas naufragó sin poder consagrar autoridades formales. Contreras confirmó que la conducción provincial avanzará de forma decidida con la normalización de ese comité departamental y admitió que ya inició los primeros contactos técnicos con los sectores chacareros para encauzar el proceso de transición sin heridos.

Línea dura con los «fugados» y el sueño del Frente Cívico

El tramo más filoso y tajante de sus declaraciones estuvo dirigido a aquellos dirigentes y afiliados que decidieron colgar las banderas de la boleta roja y blanca para sumarse a las filas del oficialismo provincial o de los nuevos armados libertarios. Al ser consultado sobre el futuro de esos sectores, Contreras fue categórico y les cerró la puerta de retorno: “Yo diría que esos ya no son radicales”. En contraposición, instó a los militantes que decidieron quedarse a dar la discusión desde adentro, asumiendo con valentía el compromiso ético de construir una alternativa real de poder.

Respecto a la fisonomía de las alianzas, el belicho evitó sellar una definición apresurada, pero apeló a la memoria histórica del partido. Recordó la rica herencia aliancista de la UCR local trayendo a colación el legado del Frente Cívico y Social, la coalición que gobernó los destinos de Catamarca durante dos décadas consecutivas. «El radicalismo hoy tiene la posibilidad de ser parte de un frente que pueda construir otra alternativa para los catamarqueños», analizó con prudencia.

Finalmente, el calendario partidario quedó oficialmente sellado. La nueva conducción provincial formalizará su acto oficial de asunción en la sede del Comité Provincia el próximo 26 de octubre a las 18:30 horas, con Genaro Contreras asumiendo formalmente la presidencia, escoltado por Alejandra Pons y Jair Ocampo en las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.

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