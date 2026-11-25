Nota Leída 1.069

| Belén| Locales | 25/11/2026 |

Policiales y Justicia en Belén

Hallaron en Belén a un bebé de siete meses que era intensamente buscado en Jujuy: el padre se presentó en la comisaría y negó haberlo sustraído

Tras activarse un protocolo de búsqueda en la ciudad jujeña de Perico por Valentino Tahiel Flores, el progenitor acudió anoche junto a su abogado a la Comisaría de Belén. Aseguró que el niño tiene domicilio en nuestra ciudad y que viajó con el consentimiento de la madre.



BELÉN – Un operativo de búsqueda interprovincial que había encendido las alarmas en el norte argentino tuvo su desenlace en la ciudad de Belén, donde se encontraba sano y salvo Valentino Tahiel Flores, un bebé de siete meses cuyo paradero había sido denunciado como desconocido en la localidad jujeña de Perico.

El caso tomó estado público luego de que el menor fuera visto por última vez el pasado sábado 21 de noviembre y su madre radicara la denuncia el martes 24. A raíz de ello, el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) de Jujuy activó el protocolo de búsqueda y difundió una alerta oficial solicitando la colaboración ciudadana.

Sin embargo, tras viralizarse la fotografía del pequeño junto a su progenitor, el hombre se comunicó con un medio de comunicación jujeño para desmentir de plano haber sustraído a su hijo por la fuerza. Según su versión, la madre estaba al tanto de que el bebé se encontraba con él en Catamarca, provincia en la que ambos residían hasta hace pocas semanas y adonde él decidió regresar por motivos laborales.

Presentación ante la Policía de Belén

Durante la noche de este martes, el padre del menor se presentó de manera espontánea en la Comisaría Departamental de Belén, acompañado por su abogado defensor, Fabricio Segovia, para ponerse a disposición de las autoridades judiciales y policiales con la documentación respaldatoria.

En declaraciones vinculadas al caso, el letrado Segovia precisó que el bebé es de origen catamarqueño, posee su domicilio legal establecido en Belén y remarcó que la madre había brindado su consentimiento para que el pequeño regresara a esta ciudad junto a su padre.

Con la presentación formal realizada en la dependencia policial belicha y la constatación del buen estado de salud del menor, la situación quedó en manos de la Justicia interviniente para acreditar la documentación y dar por concluido el protocolo de búsqueda.

TEMAS:

¿Qué te pareció esta nota? 👍 0 👎 0 ¡Gracias por valorar la nota!

COMPARTIR NOTA