Nota Leída 68

| Nacionales | 12/09/2026 |

Histórica postal de septiembre: Chepes amaneció cubierta por un intenso manto de nieve

Una sorpresiva e intensa nevada afectó durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre a la ciudad cabecera y a diversas zonas del departamento Rosario Vera Peñaloza, en la vecina provincia de La Rioja. El termómetro se desplomó hasta registrar una mínima de -1°C.

CHEPES (La Rioja).— El ingreso del potente frente frío que afecta a la región del NOA y el interior del país provocó un fenómeno meteorológico histórico en el sur riojano. Los vecinos de la ciudad de Chepes y de distintos sectores del departamento Rosario Vera Peñaloza se despertaron este sábado bajo un denso manto blanco, producto de una intensa nevada que se desató durante las primeras horas de la madrugada.

El fenómeno coincidió con un marcado descenso térmico que llevó el termómetro a registrar una temperatura mínima de -1°C. La precipitación nívea cubrió por completo calles, techos, plazas y la vegetación de los distintos barrios de la ciudad, regalando postales puramente invernales en pleno mes de septiembre, a pocos días del inicio formal de la primavera.

De acuerdo con los reportes locales, la caída de nieve se mantuvo con fuerza durante las primeras horas de la mañana. No obstante, pasadas las 9:00 hs, las condiciones climáticas comenzaron a modificarse paulatinamente debido a un leve ascenso de la temperatura en las capas bajas, lo que provocó que la copiosa nevada se transformara en una persistente lluvia.

Las autoridades viales de la vecina provincia solicitaron transitar con extrema precaución por las rutas de la región debido a la calzada resbaladiza y la importante reducción de la visibilidad.

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