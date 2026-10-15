Nota Leída 98

| Locales | 15/10/2026 |

El programa «Pescado para Todos» llega este jueves a Belén con sede confirmada, combos y lista completa de precios

El camión de venta directa se instalará en las instalaciones del Polo Productivo, Turismo y Artesanal de 09:00 a 15:00 horas. El listado oficial incluye ofertas de filet de merluza por 3 kg a $33.000, barritas de merluza por 3 kg a $20.000 y un súper combo familiar de 4 kg por $40.000.

BELÉN — En lo que representa el esperado cierre de su itinerario por el oeste de la provincia, el programa de abastecimiento popular «Pescado para Todos» desembarcará en la ciudad de Belén este jueves 15 de octubre. La campaña de comercialización directa llega bajo la premisa de facilitar el acceso a productos frescos de mar de alta calidad alimentaria, provenientes de la pesca artesanal, eliminando los costos de intermediarios para cuidar el bolsillo familiar.

A través de las coordinaciones logísticas entre el Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Catamarca y la gestión municipal del intendente Dr. Cristian Yapura, se confirmó que los camiones refrigerados de las cooperativas de trabajo se instalarán formalmente en el predio del Polo Productivo, Turismo y Artesanal de la Ciudad de Belén. La atención al público se realizará en un horario corrido que se extenderá desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Promociones especiales y combos destacados

Para esta edición, la cooperativa Coopelac e industrias pesqueras de La Lucila del Mar estructuraron ofertas en paquetes cerrados por cantidad y combos familiares con un fuerte margen de ahorro:

• Filet de Merluza (Pack de 3 Kg): Se comercializará a un precio cerrado de $33.000.

• Barritas de Merluza Rebozadas (Pack de 3 Kg): Una de las opciones más económicas, fijada en $20.000 por el bolsón de tres kilos.

• Filet de Atún (Oferta de 2 Kg): El paquete de dos kilos de pulpa de atún fresco tendrá un valor de $28.000.

• Súper Combo Familiar (4 Kg en total): Bajo la promoción «Todo esto por solo $40.000», el combo especial incluye de forma unificada 1 kg de barritas de merluza, 1 kg de filet de atún, 1 kg de filet de merluza y 1 kg de medallones rebozados.

Lista Completa de Precios Oficiales (Venta por Kilogramo):

Las planillas bromatológicas autorizadas para las cajas de expendio directo detallan los siguientes valores para las variedades frescas, mariscos y rebozados:

Variedades de Pescado Fresco (Precio por Kg)

• Sábalo (Pieza entera): $10.000

• Corvina Parrillera Rubia: $10.000

• Lisa: $10.000

• Filet de Pez Pollo: $11.000

• Filet de Merluza: $12.000

• Merluzón: $12.000

• Filet de Atún: $15.000

• Pejerrey: $18.000

• Penca de Corvina Negra: $23.000

Mariscos y Variedades Especiales (Precio por Kg)

• Cornalitos: $14.000

• Mejillones / Ostras / Kanikama: $18.000 por cada variedad

• Langostinos Enteros: $20.000

• Tentáculo de Calamar: $22.000

• Tubo de Calamar (Para rabas): $25.000

• Paella Preparada / Almejas (Valva): $25.000 por cada opción

• Rabas Preparadas: $26.000

• Langostinos Pelados / Colita de Langostinos Pelados: $30.000

• Salmón Rosado: $39.000

Bloque de Rebozados (Precio por Kg)

• Formitas Infantiles / Nuggets: $9.000

• Medallones de Pescado: $9.000

• Filet de Merluza Rebozada: $14.000

Las autoridades aconsejan a los vecinos del barrio La Puntilla, Centro y zonas aledañas concurrir con bolsos térmicos o recipientes adecuados para no perder la cadena de frío de los productos adquiridos. La venta se realizará hasta agotar el stock técnico disponible en las cámaras de los camiones.

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