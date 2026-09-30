Nota Leída 138

| Locales | 30/09/2026 |

«La policía también está para llevar una sonrisa»: la Regional N.° 3 cocinará un almuerzo y llevará regalos a los abuelos del Hogar de Ancianos

Efectivos de la Unidad Regional N.° 3 diseñaron una jornada solidaria en el establecimiento que conduce Miriam Miranda. Los fundamentos de los estrictos controles nocturnos a ciclistas en la Ruta 40 y la prohibición de acampe en plazas.

BELÉN.– En el marco de un profundo cambio de paradigma orientado a consolidar la prevención comunitaria y los lazos de confianza con los vecinos, la Jefatura de la Unidad Regional N.° 3 implementará una conmovedora jornada solidaria en la cabecera departamental. El personal policial visitará las instalaciones del Hogar de Ancianos de Belén para agasajar a los abuelos residentes con un almuerzo especial y la entrega de obsequios personalizados.

La Comisario Inspector Lorena Ignes dio a conocer que este proyecto socio-comunitario se diseñó de forma íntegra por los propios efectivos locales, bajo el estricto cumplimiento de los lineamientos de la Ley de Seguridad Pública N.° 5429, normativa provincial que promueve el desarrollo de la denominada «policía de proximidad». La propuesta fue articulada y coordinada directamente con la titular del Hogar de Ancianos, la Sra. Miriam Margarita Miranda, quien aceptó la iniciativa con gratitud para matizar la rutina diaria de los adultos mayores.

Esmero del personal y el recuerdo de Morteritos

Desde la cúpula policial destacaron el enorme compromiso social que demuestran las bases de la fuerza, rompiendo el molde de las tareas estrictamente operativas. El personal administrativo, junto a la Subcomisario Villagra y el Cabo Quipildor, trabajó de forma intensa en la recolección de los recursos para garantizar que cada uno de los abuelitos tenga un presente y su almuerzo completo.

Este tipo de acciones en el territorio viene sosteniéndose de forma sostenida en el interior profundo del departamento. Como antecedente inmediato, la división motorizada de la regional realizó un viaje solidario para internarse en la alta montaña profunda y compartir actividades con la cacique Leticia Delgado en las localidades de Morteritos y Las Cuevas, llevando donaciones y asistencia social a los sectores más alejados.

La trastienda de los controles en la Ruta 40 y el turismo informal

En paralelo a las actividades comunitarias, las autoridades de la Unidad Regional N.° 3 aportaron detalles técnicos sobre los operativos de ordenamiento y seguridad que se vienen difundiendo mediante partes de prensa y flyers informativos en las redes sociales.

Por un lado, se ratificó la restricción horaria que rige a partir de las 19:00 horas para los ciclistas que transitan el tramo de la Ruta Nacional N.° 40 entre Belén y Londres sin elementos de seguridad. La comisario expplicó que ese tramo de la ruta carece de iluminación adecuada, lo que dificulta notablemente el tránsito y eleva el riesgo de siniestros viales. El uso de casco, luces reglamentarias obligatorias y chalecos reflectivos es de carácter excluyente para circular tras la caída del sol.

Por otro lado, recordó la vigencia de la Ordenanza Municipal N.° 1162/20, que prohíbe explícitamente la ocupación y el acampe en espacios públicos comunes. Desde la Jefatura explicaron que la mayor resistencia a esta norma se detecta en turistas que llegan de otras provincias. Los operativos masivos buscan concientizar que las plazas y paseos públicos son áreas protegidas para ser visitadas de forma ordenada y no predios habilitados para el pernocte permanente.

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