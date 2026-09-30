Nota Leída 113

| Locales | 30/09/2026 |

Miércoles a puro sol, ambiente seco y marcado ascenso de la temperatura en Londres

Tras el alivio nuboso de ayer, la masa de aire seco despejará por completo los cielos del municipio. El termómetro tocará hoy los 25°C por la tarde, bajo un índice UV de riesgo muy alto.

LONDRES – La estabilidad atmosférica recupera el control absoluto del clima en la región alta del oeste catamarqueño. Según los datos del servicio oficial, la jornada de hoy miércoles 30 de septiembre de 2026 presentará el siguiente desarrollo térmico y ambiental:

• Por la mañana: El día comenzó fresco y con nubes dispersas en disipación, marcando una temperatura mínima que tocó los 11°C en la madrugada. Con la salida definitiva del sol, la mañana se tornará muy agradable promediando los 17°C hacia las 09:00 hs con vientos suaves.

• Por la tarde: En horas de la siesta y la tarde se registrará el pico de calor de la jornada, alcanzando una temperatura máxima de 25°C. El cielo se mantendrá completamente despejado a sol pleno y comenzarán a sentirse ráfagas moderadas del sector sureste de entre 10 y 30 km/h, manteniendo el índice de humedad en niveles mínimos.

• Por la noche: Al ocultarse el sol, el ambiente se tornará fresco y agradable, con registros térmicos que descenderán gradualmente desde los 23°C hasta estabilizarse en los 16°C. Las condiciones óptimas y el cielo limpio acompañarán de gran manera la triple fecha de la Liga Belenista en la cancha de Peñarol o las visitas nocturnas al templo de San Juan Bautista.

ALERTA RADIACIÓN UV MUY ALTA: Con el cielo completamente limpio, se advierte que durante el mediodía el Índice UV trepará a un valor de 10 (Muy Alto). Los especialistas recomiendan a la población utilizar protector solar, gorro, ropa clara y mantenerse bien hidratados si deben realizar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

EL PRONÓSTICO PARA MAÑANA

• Jueves 1 de octubre de 2026: Mínima: 13°C | Máxima: 23°C. El inicio del nuevo mes presentará un leve y temporario descenso de la temperatura máxima debido al reingreso de algunos intervalos de nubes y claros por la tarde. El viento rotará de forma leve y el ambiente se mantendrá sumamente agradable y seco, descartándose por completo cualquier probabilidad de lluvias en todo el territorio municipal.

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