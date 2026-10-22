Nota Leída 59

| La Región | 21/10/2026 |

COMUNIDAD Y GESTIÓN

Paso clave para el agua potable en Barranca Larga: avanzan las obras en la galería y los sistemas de filtrado

Autoridades del Ministerio de Agua de la provincia y el equipo del municipio de Villa Vil inspeccionaron los trabajos que buscan saldar una demanda histórica y transformar el suministro en la localidad norteña.

BARRANCA LARGA – El acceso al agua segura es un derecho fundamental que transforma la realidad de nuestros pueblos, y en el norte de Belén se está dando un paso crucial en esa dirección. Autoridades provinciales y locales recorrieron la esperada obra del nuevo sistema de agua potable en la localidad de Barranca Larga, un proyecto estratégico que actualmente concentra sus mayores esfuerzos en la construcción de la galería de captación y los filtros de sedimentos.

Estas dos estructuras resultan piezas indispensables para optimizar por completo la red de abastecimiento local, asegurando que el agua llegue a los hogares con la presión y la pureza necesarias, incluso durante las épocas de crecidas o sequías. Durante la caminata técnica por el terreno, los operarios y el equipo comunal estuvieron acompañados por una comitiva especializada del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca, integrada por el Arq. Fernando Daniel Castillo (director provincial de Obras por Administración y Emergencias), Sebastián Vega (director de Obras en el Interior) y Antonio Avellaneda (director de Servicios de Agua).

Desde la Municipalidad de Villa Vil reafirmaron el compromiso de seguir acompañando de cerca cada etapa del despliegue técnico y logístico en Barranca Larga. Las autoridades locales destacaron que esta intervención no solo representa una mejora en la infraestructura básica de la puna belicha, sino un verdadero salto en la calidad de vida y el bienestar diario de cada una de las familias que habitan en la querida localidad.

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