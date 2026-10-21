Nota Leída 166

| Actualidad| Provinciales | 21/10/2026 |

El Gobierno provincial destrabó fondos de $10 millones para los cuarteles de Bomberos

El gobernador Raúl Jalil confirmó la asistencia económica para varios cuarteles de Catamarca. En el caso de la institución de Belén y la de Chumbicha, el dinero se encuentra en «proceso de acreditación».

El gobernador Raúl Jalil encabezó un encuentro junto a los ministros de Hacienda, Juan Marchetti, y de Gobierno, Alberto Natella, para hacer efectiva una asistencia de $10 millones de pesos destinada a apuntalar los cuarteles de Bomberos Voluntarios del territorio provincial.

La medida representa un alivio, pero también pone el foco en las demoras burocráticas que motivaron a protestas de los últimos días por fondos adeudados de los períodos 2025 y 2026 (Belén). Si bien delegaciones como las de Valle Viejo, Saujil, Recreo, Santa María, San José y Tinogasta ya recibieron los fondos de manera directa, los cuarteles de Belén y de Chumbicha figuran todavía con los fondos en «proceso de acreditación». Esta demora administrativa mantiene en alerta a la comisión directiva belicha, que espera que el impacto del dinero en la cuenta bancaria de la asociación se concrete de forma efectiva en el transcurso de las próximas horas para normalizar la compra de insumos básicos.

Desde el Poder Ejecutivo provincial buscaron calmar las aguas y adelantaron que se realizarán nuevos giros económicos durante las semanas venideras, asumiendo el compromiso de agilizar los canales estatales para no resentir la operatividad.

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