Nota Leída 161

| La Región | 21/10/2026 |

DEPORTES Y COMUNIDAD

Villa Vil completó la primera etapa del cierre de tribunas en el Polideportivo

Los equipos de Obras Públicas finalizaron las tareas de hormigonado en la estructura. Ahora el proyecto avanza hacia la construcción de las cabinas y las nuevas rampas de acceso.

VILLA VIL – Los vecinos y los jóvenes deportistas de Villa Vil ven cada vez más cerca la transformación de su principal punto de encuentro. La Municipalidad de Villa Vil, a través de su Secretaría de Obras Públicas, anunció la finalización de la primera etapa del cierre de tribunas del Polideportivo Municipal, un paso fundamental para dotar al pueblo de una infraestructura moderna, cómoda y segura.

Los trabajos de esta fase inicial requirieron un intenso despliegue de los operarios municipales, centrado en las tareas más complejas de la obra: el armado de la estructura de hierro, el encofrado y el posterior llenado de hormigón en el sector de gradas. Con el fraguado del material concluido, la estructura ya quedó firme, dándole una nueva fisonomía al predio y permitiendo que el proyecto no se detenga.



Según explicaron desde la comuna, este avance abre de manera inmediata las puertas a las siguientes fases del plan de obra. En el corto plazo, los esfuerzos se concentrarán en levantar la cabina de transmisión y en la construcción de una rampa de acceso, pensada para garantizar que el complejo sea plenamente accesible para todos los vecinos. «Seguimos reafirmando nuestro compromiso con la continuidad de la obra pública, convencidos de que invertir en el polideportivo es brindar espacios seguros, funcionales y llenos de vida para nuestra juventud», destacaron desde el equipo de gestión municipal.

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