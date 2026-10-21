Nota Leída 307

| Belén| Locales | 21/10/2026 |

Cada vez más cerca: el nuevo Hospital de Belén ya registra un 80% de avance en su construcción

Financiado a través del Fideicomiso Minero, el gigantesco complejo sanitario de 9.600 metros cuadrados dotará al oeste catamarqueño de alta complejidad, incluyendo 20 camas de terapia intensiva y tres quirófanos modernos.

BELÉN – Una de las obras públicas más esperadas e importantes de los últimos años para las familias del oeste provincial entra en su recta final. El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, confirmó que la construcción del nuevo e histórico Hospital de Belén presenta un sólido 80% de avance físico, consolidándose como el futuro nodo sanitario de referencia para toda la región andina de la provincia.

Este imponente proyecto arquitectónico, que responde a una necesidad histórica de la comunidad para evitar los constantes traslados de urgencia hacia la capital, se financia de manera íntegra con recursos provenientes del Fideicomiso Minero. La inversión está destinada a transformar estructuralmente la calidad de vida de los vecinos de Belén y de los departamentos del norte catamarqueño, volcando las regalías de la actividad en un beneficio directo, tangible y duradero para la salud pública.

Infraestructura de vanguardia para el oeste

Cuando los obreros completen el 20% restante de las tareas edilicias, el flamante nosocomio abrirá sus puertas con dimensiones y capacidades nunca antes vistas en la zona:

• Superficie total: Un despliegue de 9.600 metros cuadrados cubiertos con diseño moderno y funcional.

• Capacidad de Internación: Se dispondrán 90 camas de internación general en áreas equipadas con tecnología de última generación.

• Unidad de Terapia Intensiva (UTI): Contará con 20 camas de terapia intensiva, un salto crítico para la atención de pacientes en estado delicado.

• Área quirúrgica: El complejo albergará tres quirófanos de alta complejidad completamente equipados para intervenciones de diversa envergadura.

Por sus características operativas, este gigante de la salud permitirá ampliar significativamente la cartera de prestaciones médicas accesibles en el interior de Catamarca, facilitando el acceso equitativo a tratamientos de mayor complejidad. Se trata, En definitiva, de un avance fundamental para el arraigo de la población local, que pronto podrá atenderse y cuidar a sus seres queridos sin tener que abandonar su querido departamento.

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