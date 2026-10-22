Nota Leída 94

| Provinciales | 22/10/2026 |

Quienes cobran hoy jueves 22 de octubre

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este jueves 22 de octubre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 8: jueves 22 de octubre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Prestación por desempleo, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre.

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