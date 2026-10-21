Nota Leída 169

| Locales | 21/10/2026 |

El Peñón del corazón: comunidades religiosas compartieron un fraterno encuentro junto al Padre Eugenio Pachado

La Capilla Cristo Pobre de Londres fue el escenario de una jornada de oración, charlas formativas y un almuerzo comunitario que unió a los fieles de la región.

LONDRES – En un ambiente donde la fe y la calidez pueblan cada rincón de nuestra comunidad, la Capilla Cristo Pobre se convirtió en el punto de encuentro de una jornada religiosa que quedará en el recuerdo de sus participantes. El pasado sábado 17 de octubre, fieles de distintas comunidades vecinas se dieron cita en este querido templo de Londres para compartir un espacio de profunda espiritualidad, escucha mutua y fraternidad.

La actividad contó con el acompañamiento cercano del Padre Eugenio Pachado, quien guio a los presentes a lo largo de un cronograma pensado para nutrir el espíritu y fortalecer los lazos vecinales. Los participantes formaron parte de una emotiva celebración eucarística, que estuvo acompañada por charlas formativas y momentos dedicados exclusivamente a la reflexión grupal y la oración compartida, permitiendo a los asistentes pausar la prisa diaria para conectarse desde el corazón.

El cierre de este hermoso encuentro no pudo ser de otra manera: todos los presentes compartieron un gran almuerzo comunitario, donde la mesa larga se llenó de charlas, risas y un clima de sincera alegría y unidad. Desde la organización hicieron extensiva una afectuosa felicitación a las comunidades que trabajaron en los detalles del evento y agradecieron a cada vecino que se acercó con su reposera y sus ganas de compartir, consolidando a Londres como un pueblo que camina unido en la fe.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA