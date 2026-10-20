Nota Leída 90

| Belén| Locales | 19/10/2026 |

Paso clave para una obra histórica: avanzan con el proyecto para pavimentar la circunvalación de Belén

Con una inversión empresarial de $1.000 millones en materiales, la Provincia, el municipio y MARA sellaron el acuerdo para transformar el tránsito pesado en el paso externo de la ciudad.

BELÉN – Lo que comenzó como un reclamo histórico de los vecinos de Belén está cada vez más cerca de convertirse en una realidad concreta que transformará el día a día de la comunidad. El Gobierno de Catamarca, la Municipalidad de Belén y representantes de la empresa minera MARA alcanzaron un acuerdo definitivo para coordinar la provisión de materiales destinados a la pavimentación de la circunvalación de la ciudad de Belén, una obra estratégica que aliviará el casco urbano del tránsito de carga pesada.

El convenio estipula que la empresa MARA realizará un aporte comprometido de $1.000 millones en insumos necesarios para la construcción de la base y el asfalto. La entrega de estos materiales se ejecutará de forma articulada con Vialidad Provincial, organismo que no solo elaboró el proyecto ejecutivo, sino que además pondrá a disposición sus equipos viales y personal técnico para llevar adelante las tareas de asfalto a lo largo de un tramo clave de 3,22 kilómetros.

Del encuentro institucional participaron los ministros provinciales Alberto Natella (Gobierno, Seguridad y Justicia) y Juan Marchetti (Hacienda y Obras Públicas); el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo; y el intendente de Belén, Cristian Yapura. Por el lado de la empresa, estuvieron presentes los gerentes Pablo Lilljedahl (Relaciones Institucionales) y Nicanor Elizondo (Relaciones Comunitarias), junto a Gabriela Uriburu, del sector legal.

«Este nuevo acuerdo es fruto del diálogo permanente que nos permite avanzar en soluciones reales. Es fundamental que el trabajo conjunto se traduzca en obras que mejoren la calidad de vida de los catamarqueños», destacó el ministro Natella tras la firma. Esta intervención se financia como parte de los compromisos de inversión comunitaria del proyecto minero, consolidando una agenda que busca saldar deudas pendientes en la infraestructura vial del oeste provincial.

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