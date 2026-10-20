Nota Leída 306
| Provinciales | 20/10/2026|

Quiénes cobran este Martes 20 de Octubre

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana finalizan los pagos de la Asignación por Prenatal y continúan los de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos concluidos en 7 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 7.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 6.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.

TEMAS: ANSES
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