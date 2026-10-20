Nota Leída 174

| Belén| Locales | 19/10/2026 |

El rugir de los motores vuelve al oeste: Belén se prepara para recibir la segunda fecha del Rally Catamarqueño

El fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre, la velocidad y la adrenalina se adueñarán de los caminos belichos bajo la organización de la gestión municipal del Dr. Cristian Yapura.

BELÉN – La pasión por el automovilismo no detiene su marcha en el oeste catamarqueño. Tras una gran expectativa por parte de los pilotos y los fanáticos de los fierros, la emblemática «Cuna del Poncho» fue confirmada oficialmente como el escenario definitivo para la segunda fecha del Campeonato de Rally, prometiendo un fin de semana a pura adrenalina, destreza al volante y el colorido espectáculo que caracteriza a este deporte en la provincia.

La competencia se disputará durante las jornadas del sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, convocando a los mejores binomios de la región andina y provincias vecinas. El evento cuenta con el fuerte respaldo institucional de la Municipalidad de Belén, bajo la conducción del intendente Dr. Cristian Yapura, en un trabajo conjunto con la organización de ADML Rally. Los caminos del departamento ya se están poniendo a punto para recibir el paso de las distintas categorías, garantizando primes sumamente técnicos, veloces y atractivos para el público que habitualmente colma los cerros y las banquinas.

Desde el municipio y el equipo organizador hicieron extensiva la invitación a todas las familias belichas, así como a los turistas que deseen acercarse a vivir esta verdadera fiesta del deporte motor. Se espera que el evento genere un importante movimiento hotelero y gastronómico en la ciudad, consolidando a Belén como una de las plazas automovilísticas más fuertes y apasionadas de Catamarca.

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