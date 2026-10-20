Nota Leída 99

| Belén| Locales | 19/10/2026 |

CULTURA E IDENTIDAD

Impulsan una campaña de firmas para declarar al Jigote Belicho como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

La iniciativa comunitaria busca reunir 1.500 adhesiones en toda la provincia para proteger la receta ancestral y fijar el 3 de enero como su día nacional.

BELÉN – La gastronomía de nuestra provincia es mucho más que alimento; es historia viva que se transmite de generación en generación alrededor de la mesa. Con este espíritu, se puso en marcha una campaña comunitaria que busca dar un paso histórico para blindar la identidad de la «Cuna del Poncho»: buscan declarar al Jigote Belicho como Patrimonio Cultural Inmaterial.

El proyecto, impulsado en la región por el concejal Marcos Domínguez, propone actualizar y redefinir las normativas vigentes para proteger formalmente los saberes y secretos ancestrales que esconde este emblemático plato de capas de carne, huevo, cebolla y pan. Además, la propuesta incluye un pedido formal para establecer de manera oficial el 3 de enero como el Día Nacional del Jigote, una fecha que busca poner en valor el trabajo de las cocineras y cocineros tradicionales que mantienen encendido este legado.

Para que este sueño belicho se convierta en una realidad y la receta obtenga su definitivo reconocimiento en el Congreso de la Nación, la organización se fijó una meta clara: deben reunir un mínimo de 1.500 firmas de vecinos del departamento Belén y de ciudadanos de todos los rincones de Catamarca. La campaña apela al orgullo local para abrazar y defender esta joya de nuestra cocina, asegurando que su aroma y su historia sigan cruzando fronteras.

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