27/02/2026

Policías de Belén se manifestaron frente a la comisaría para pedir por mejora de sus salarios

Al igual que en diferentes lugares como en Andalgalá, Santa María y San Fernando del Valle de Catamarca, Policías de la ciudad de Belén se manifestaron con el objetivo de pedir mejoras en sus salarios.

Tras una jornada marcada por el fracaso en las negociaciones paritarias, representantes de los policías retirados y efectivos de franco servicio mantienen una vigilia en la Casa de Gobierno, exigiendo una recomposición salarial que sea considerada «digna» por el sector.

La primera instancia de diálogo tuvo lugar al mediodía de este viernes. En dicho encuentro, el Poder Ejecutivo presentó una oferta inicial de incremento que fue rechazada de manera categórica por los voceros policiales. Según expresaron los manifestantes al salir del recinto, la cifra propuesta fue percibida como una «burla» ante la situación inflacionaria actual, lo que derivó en un inmediato endurecimiento de las medidas de fuerza.

A pesar de la negativa inicial, las partes volvieron a sentarse a la mesa de negociaciones en horas de la tarde. Sin embargo, el resultado fue idéntico: el nuevo ofrecimiento oficial no logró satisfacer las expectativas del sector, profundizando el malestar entre los efectivos.

Mientras la concentración se mantiene firme en los alrededores de la Casa de Gobierno, el reclamo suma respaldo en el interior provincial.

