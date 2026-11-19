Nota Leída 623

| Provinciales | 19/11/2026 |

Trabajador cayó de un techo

El hecho motivó el traslado de urgencia al Hospital San Juan Bautista; aún no trascendieron la identidad del trabajador ni el parte médico oficial.

Un empleado de la Facultad de Medicina sufrió una caída desde un techo y debió ser derivado de urgencia al Hospital San Juan Bautista.

Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el hecho ni sobre el estado de salud del trabajador. Noticia en desarrollo.

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