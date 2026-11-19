Nota Leída 756

| Belén| Locales | 19/11/2026 |

Se registró un sismo de magnitud 3.1 con epicentro al noroeste de Belén

El movimiento telúrico ocurrió este jueves a las 9:24 de la mañana. El epicentro se ubicó a 15 kilómetros al noroeste de la ciudad catamarqueña y tuvo una profundidad de 14 kilómetros.



Un sismo de magnitud 3.1 se registró en la mañana de este jueves 19 de noviembre en el oeste de la provincia de Catamarca, según los datos oficiales del monitoreo sísmico.

El evento tuvo lugar exactamente a las 09:24:23 (hora local) y su epicentro se localizó en las coordenadas -27.593 de latitud y -67.171 de longitud. De acuerdo con las referencias geográficas, el punto de origen se situó:

• A 15 kilómetros al noroeste de Belén.

• A 65 kilómetros al noreste de Tinogasta.

• A 85 kilómetros al oeste de Andalgalá.



El temblor se produjo a una profundidad superficial de 14 kilómetros. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas en las localidades cercanas al epicentro.

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