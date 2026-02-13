Nota Leída 95

13/02/2026

Tras los reclamos, designaron vicedirectora para la Escuela Secundaria de Aguas Calientes

| La Región |

Luego de que pobladores de la comunidad originaria de Aguas Calientes iniciaran la toma de la Escuela Secundaria en reclamo de un edificio propio y a la designación de autoridades escolares se llamó a asamblea de cobertura de cargos.

En este contexto, durante la asamblea fue designada la profesora Lucia Cruz como vicedirectora del establecimiento.

Cabe resaltar que los padres mantienen la toma del establecimiento por falta de autoridades y en reclamo de un edificio propio, ya que los alumnos tienen clases en el salón parroquial.

En cuanto a este último reclamo la semana próxima personal del Ministro de Infraestructura Pública y Obras Civiles irá a relevar el estado edilicio de la institución educativa.

