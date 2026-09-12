Nota Leída 52

| Provinciales | 12/09/2026 |

Alerta vial: Vialidad Nacional solicita circular con extrema precaución en La Cébila por derrumbes

El organismo nacional informó que se registraron desprendimientos menores de material rocoso sobre la calzada de la Ruta Nacional 60. Personal y maquinaria pesada ya se desplazan a la zona para iniciar las tareas de limpieza y despeje del trazado.

CATAMARCA.— El 11º Distrito de Vialidad Nacional emitió un aviso de tránsito urgente para este sábado 12 de septiembre, solicitando a todos los conductores transitar con el máximo cuidado a lo largo de la Ruta Nacional 60, específicamente en el tramo estratégico que comprende la Quebrada de La Cébila.

La inestabilidad climática y las persistentes precipitaciones registradas en la región montañosa provocaron derrumbes menores y desprendimientos de sedimentos desde las laderas hacia la superficie asfáltica, obstruyendo parcialmente la normal circulación. El personal operativo dependiente del campamento de Chumbicha ya se encuentra movilizado hacia los sectores críticos para proceder con las tareas de remoción de escombros.

Debido a que las condiciones meteorológicas actuales también reducen la visibilidad por niebla y lloviznas, las autoridades camineras instan a los usuarios a acatar de forma estricta el siguiente protocolo de seguridad:

Disminuir drásticamente la velocidad habitual antes de ingresar al tramo sinuoso.

Circular obligatoriamente con luces bajas encendidas y faros antiniebla.

Evitar maniobras de sobrepaso debido al riesgo de calzada resbaladiza y material suelto.

Acatar las indicaciones de los banderilleros y respetar la cartelería vial preventiva dispuesta en los frentes de trabajo.

La ruta se mantiene transitable pero condicionado, por lo que se sugiere no emprender viajes nocturnos por esta ruta si las condiciones de inestabilidad persisten.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA