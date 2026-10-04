Nota Leída 249

| La Región | 03/10/2026 |

Antofagasta de la Sierra homenajeó a sus adultos mayores con una jornada de festejos y recreación en la Puna

Más de 80 abuelos de distintas localidades del departamento compartieron un agasajo que incluyó actividades culturales, música y sorteos. La iniciativa forma parte de una política pública sostenida por el intendente Mario Cusipuma.



ANTOFAGASTA DE LA SIERRA — En un emotivo reconocimiento a quienes resguardan la identidad y la historia de la Puna catamarqueña, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra llevó a cabo una serie de jornadas especiales para conmemorar el Día del Adulto Mayor. Los encuentros se descentralizaron por las distintas localidades del departamento con el objetivo de acompañar, agasajar y poner en valor el aporte de la tercera edad a la comunidad.

Los festejos centrales tuvieron lugar en la Villa de Antofagasta de la Sierra, donde se congregaron más de 80 adultos mayores provenientes de diversos parajes y comunidades de la región. El itinerario festivo comenzó formalmente con un desayuno de bienvenida en las instalaciones de la Hostería Municipal, para luego trasladarse hacia el Comedor Municipal, espacio que albergó el resto de las propuestas recreativas, el almuerzo de camaradería, espectáculos musicales, baile y un brindis de honor.



Patrimonio humano y acompañamiento anual

Desde el Ejecutivo local destacaron que, bajo los lineamientos del intendente Mario Cusipuma, la contención de los abuelos se consolidó como una política pública de carácter permanente. «Ellos constituyen un verdadero patrimonio humano para Antofagasta de la Sierra; son los hombres y mujeres que con su esfuerzo construyeron el departamento, conservaron las costumbres ancestrales y transmitieron conocimientos clave a las nuevas generaciones», señalaron las autoridades, remarcando que el municipio asiste al sector durante todo el año mediante programas de bienestar y salud.

La organización general de los eventos estuvo coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social, bajo la dirección de Francisca Rodríguez, y dispuso de la colaboración activa de diversas áreas operativas del gabinete municipal, las cuales diseñaron talleres creativos y dinámicas de salón adaptadas para los participantes.

Agradecimiento al sector privado

La jornada culminó con la entrega de obsequios y la realización de múltiples sorteos. Para hacer posible la distribución de los premios, el municipio hizo extensivo un agradecimiento especial a las firmas comerciales, empresas y colaboradores que aportaron donaciones, entre los que se destacaron Sistema de Prevención Médica S.A., GuayMas Luis Ángel, Yokabeer, Guido Moguetta S.A., Italca Constructora y el Hotel Puna Blanca.

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