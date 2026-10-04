Nota Leída 246

| La Región | 03/10/2026 |

Intenso operativo en Los Nacimientos: cinco dotaciones y brigadistas sofocaron un incendio de gran magnitud

Bomberos de Belén, Hualfín y Santa María, junto a equipos de Minera Alumbrera, Farallón Negro y la Brigada de Incendios Forestales de la Provincia, trabajaron de forma conjunta en una riesgosa intervención.



LOS NACIMIENTOS (De nuestra redacción). — Un incendio de gran magnitud registrado este viernes en la localidad de Los Nacimientos, en el norte del departamento Belén, generó momentos de profunda preocupación y requirió el despliegue inmediato de un megaoperativo de emergencia. Ante la gravedad del siniestro vial y el avance de las llamas sobre la vegetación autóctona, diversos cuarteles de la región y equipos especializados sumaron esfuerzos en una arriesgada labor colectiva.

El operativo de control y extinción demandó un ataque combinado. En el lugar trabajaron intensamente las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Belén, Santa María y Hualfín, quienes coordinaron las maniobras de abastecimiento de agua y ataque directo junto a las brigadas de emergencia de las empresas mineras Alumbrera y Farallón Negro. Asimismo, debido a la complejidad de las condiciones meteorológicas y topográficas, arribó personal especializado de la Brigada de Incendios Forestales con sede en San Fernando del Valle de Catamarca.



Tras varias horas de un combate cuerpo a cuerpo contra las llamas en un escenario de alto riesgo, los brigadistas y bomberos lograron circunscribir y sofocar el foco ígneo. Desde las comunidades vecinales hicieron público un profundo agradecimiento a cada uno de los efectivos de las distintas fuerzas civiles e industriales, como así también a los particulares que brindaron colaboración logística durante la contingencia.

Acciones clave para prevenir incendios forestales

Con el objetivo de evitar nuevos siniestros que pongan en riesgo la biodiversidad y la seguridad de las familias en el oeste catamarqueño, las autoridades recordaron las siguientes pautas de prevención obligatoria:

• Evitar fogatas: No encender fuego bajo ninguna circunstancia en zonas prohibidas, campos abiertos, banquinas o lugares sin habilitación oficial.

• Manejo de colillas: Está estrictamente prohibido arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos desde los vehículos en rutas y caminos vecinales.

• Retirar residuos: No dejar basura ni restos de botellas de vidrio en el campo; el «efecto lupa» provocado por los rayos del sol sobre el cristal es una causa frecuente de incendios.

• Prohibición de quemas: No realizar quemas de pastizales, limpieza de lotes agrícolas ni eliminación de residuos domiciliarios a cielo abierto sin la debida autorización de las autoridades ambientales.

• Alerta temprana: En caso de divisar columnas de humo o focos de fuego, se solicita mantener la calma, no intentar extinguirlo por medios propios si el frente es amplio y dar aviso inmediato a las líneas de emergencia (como emergency services o números de bomberos locales).

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