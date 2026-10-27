Nota Leída 272

| Locales | 27/10/2026 |

Fe y emoción: Niños de Londres recibieron su Primera Comunión

La Capilla San Ramón Nonato fue el escenario principal de una emotiva ceremonia religiosa donde las familias de la localidad se unieron para acompañar a los pequeños en este importante paso sacramental.

LONDRES – En una jornada marcada por el reencuentro, la espiritualidad y la calidez familiar, la comunidad religiosa de Londres celebró las Primeras Comuniones de un numeroso grupo de niños y niñas locales. Las esperadas ceremonias sacramentales dieron inicio el pasado domingo 18 de octubre a las 19:00 horas en las instalaciones de la Capilla San Ramón Nonato, que lució colmada por padres, padrinos y vecinos que se acercaron a compartir este momento de profunda significación cristiana.

Tras meses de preparación en los encuentros de catequesis, donde aprendieron los valores del compartir y la vida en comunidad, los pequeños vivieron su celebración con mucha ilusión. La misa estuvo cargada de gestos simbólicos y lecturas preparadas especialmente para la ocasión.

La comunidad parroquial hizo extensivo un afectuoso saludo a cada una de las familias por el compromiso en el acompañamiento de los chicos y felicitó de manera especial a los nuevos comulgantes de la localidad:

Nómina de niños que recibieron el sacramento:

• Aybar Villagra Catalina

• Soria Alba Emilia

• Alanís Benjamín

• Flores Constanza

• Rivas Delfina

• Contreras Marcos

• Delgado Santillán Milagros

• Carrizo Bellido Patricio

• Carrizo Rodríguez Jonás

• Vázquez Domínguez Valentina

• Alanís Roldán Luz María

• Bellido Luna Marisol

• Vázquez Grande Candelaria

• Delgado Junior

• Araya Giovanni

• Rivas Morena

• Barrionuevo Soria Mía

• Varas Bellido Aaron

Así mismo también se realizaron las primeras comuniones en las siguientes iglesias:

Iglesia Cristo Pobre – La Aguada: 1 niño Iglesia San José – Shincal -Londres: 4 niños Iglesia Inmaculada Concepción -Londres – 14 niños Que este primer encuentro con Jesús Eucaristía sea el inicio de un camino de fe, amor y esperanza.

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