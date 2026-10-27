Nota Leída 270

| Provinciales | 27/10/2026 |

Indignación y desesperación

Una mujer se descompensó en las oficinas de EC SAPEM por los altos montos de las facturas

El hecho ocurrió este martes por la mañana. La damnificada sufrió una crisis de nervios al enterarse del costo del servicio y debió ser trasladada de urgencia al hospital.



Una dramática situación se vivió este martes en las instalaciones de la empresa EC SAPEM en la ciudad de Santa María, cuando una vecina sufrió una fuerte descompensación tras enterarse de los exorbitantes montos de las facturas de energía eléctrica.

Según relataron testigos ocasionales que se encontraban en el lugar, la mujer comenzó a experimentar una crisis de nervios debido a los altos costos reflejados en los recibos. La tensión de la situación provocó que sufriera una descompensación severa, la cual —según los mismos testigos— habría derivado en un cuadro compatible con una parálisis facial.

Ante la gravedad del cuadro, se solicitó asistencia de urgencia y la mujer fue trasladada de manera inmediata al hospital local de Santa María, donde permanece internada bajo observación médica.

Tras lo sucedido, se intentó mantener contacto con el responsable del distrito de la empresa prestataria para conocer su postura ante el reclamo, pero hasta el momento no hubo ningún comunicado ni respuesta oficial al respecto.

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