Nota Leída 246

| Belén| Locales | 27/10/2026 |

Violencia digital en las escuelas

Belén debatirá la adhesión a la Ley Olimpia y pedirá informes sobre el caso de bullying

La concejal radical Ana Paula Silvero impulsará una iniciativa para que el municipio implemente capacitaciones sobre violencia digital. Además, exigirá que el Ministerio de Educación rinda cuentas sobre los protocolos aplicados en las escuelas de la provincia.

La concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) de Belén, Ana Paula Silvero, presentará este jueves un paquete de proyectos clave enfocados en la prevención de la violencia digital, la educación y las demandas de servicios públicos locales. La iniciativa central busca que el municipio adhiera a la Ley Olimpia para desarrollar programas de capacitación y concientización sobre el acoso en entornos virtuales.

«Lo virtual es real y, por más que pase en internet, las consecuencias y el daño uno lo siente de forma directa», advirtió Silvero, quien cuestionó la naturalización de estas conductas entre los jóvenes y llamó a dejar de minimizar el acoso escolar. «Es un hecho muy lamentable y muy grave pensar que el bullying es algo tan liviano», expresó.

Pedido de explicaciones a Educación

Entre los proyectos previstos para la sesión ordinaria, Silvero anticipó la presentación de una resolución dirigida al Ministerio de Educación de Catamarca. El objetivo es que la cartera educativa detalle cómo intervino ante el grave episodio de bullying ocurrido recientemente en un establecimiento escolar de la Capital, qué acciones concretas llevó adelante y cuáles son los protocolos que prevé implementar en los colegios a partir de lo sucedido.

«Espero que aprendamos de esto. Lamentablemente llegamos tarde, porque recién actuamos cuando los hechos ocurren, pero ojalá podamos evitar muchos más», manifestó la edil, enfatizando la necesidad de fortalecer las medidas preventivas mediante herramientas como la Guía EMA en los talleres locales.

Apuestas online, salud y bacheo en la agenda

La agenda legislativa de la concejal también abarca otras problemáticas que afectan a la comunidad:

• Apuestas online: La semana pasada presentó una ordenanza para concientizar y capacitar a adolescentes y jóvenes sobre los riesgos del juego virtual.

• Empleo local en salud: Anticipó una resolución para solicitar que, al momento de contratar personal para el nuevo hospital de Belén, se priorice estrictamente a los profesionales y trabajadores con residencia en la ciudad.

• Infraestructura y tránsito: Insistirá con la ejecución de trabajos de bacheo en las calles y promoverá la adhesión a la licencia de conducir digital para agilizar los controles viales.

Todos los proyectos serán debatidos este jueves en el recinto, en una sesión que promete poner en el centro de la discusión la seguridad digital y el bienestar de los jóvenes de la región.

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