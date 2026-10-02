Nota Leída 204

| Locales | 02/10/2026 |

Clima en Londres: viernes agradable pero con alta radiación UV

Las condiciones del tiempo para hoy se caracterizan por una marcada amplitud térmica y un cielo que alternará entre nubes y claros. Se aconseja especial atención a la protección solar durante el mediodía.

LONDRES — La cuna de la nuez presenta condiciones meteorológicas estables y un ambiente confortable para iniciar el fin de semana. De acuerdo con los principales registros meteorológicos para la región de Londres y zonas adyacentes, la jornada de este viernes 2 de octubre transcurrirá bajo una atmósfera templada con vientos leves del sector sureste, sin riesgos de lluvias.

Cronograma diario del tiempo

• Por la mañana: Se mantiene un ambiente fresco con nubosidad variable. La temperatura rondará los 15 °C, con ráfagas suaves de viento que atemperan las primeras horas de la jornada escolar y laboral.

• Por la tarde: La atmósfera se tornará notablemente más cálida. El cielo presentará intervalos nubosos y claros, alcanzando el termómetro una temperatura máxima estimada en los 27 °C.

• Por la noche: Al descender el sol, se prevé un enfriamiento gradual y agradable del ambiente. El termómetro se ubicará en torno a los 20 °C, con nubes dispersas que no afectarán las actividades recreativas o nocturnas en la localidad.

Alerta por Radiación UV

Un dato clave para la jornada de hoy está representado por la intensidad del sol. Los medidores oficiales estipulan un Índice UV Máximo de 10 (Muy Alto) en las horas centrales del día. Debido a estos niveles, las autoridades de salud recomiendan de manera enfática evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar sombreros, anteojos oscuros y aplicar de forma indispensable protectores solares para resguardar la piel.

El tiempo para mañana (Sábado 3 de octubre)

De cara al comienzo oficial del fin de semana, las proyecciones indican una tendencia meteorológica muy similar y estable. El sábado registrará condiciones de nubosidad variable (nubes y claros) durante todo el día. Las marcas térmicas oscilarán entre una temperatura mínima de 16 °C por la madrugada y una máxima que volverá a situarse en los 28 °C en horas de la tarde. Se espera la presencia de vientos moderados provenientes del sector sureste con ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h, manteniendo las probabilidades de lluvia en 0%

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