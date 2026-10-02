Nota Leída 250

| Provinciales | 02/10/2026 |

Estado de las rutas nacionales y provinciales en Catamarca

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y Vialidad Provincial informaron el estado de transitabilidad de los corredores viales en el territorio provincial para este viernes 2 de octubre de 2026. El mapa vial presenta normalidad en los accesos clave, aunque persisten sectores con desvíos obligatorios y reducción de calzada por obras activas de infraestructura.

A continuación, se detalla el informe actualizado de los principales corredores nacionales y provinciales:

Rutas Nacionales

Ruta Nacional N.° 38

Transitable. Conexión normal entre los límites de La Rioja y Tucumán. Se solicita circular con precaución en los accesos a San Fernando del Valle de Catamarca por obras viales urbanas secundarias.

POR VISIBILIDAD REDUCIDA, TRANSITAR CON PRECAUCIÓN POR LA CUESTA DEL TOTORAL

Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 38, en la Cuesta del Totoral, donde la visibilidad es reducida por niebla y llovizna.

Ruta Nacional N.° 40

Transitable. El tramo que une Cerro Negro con el límite de Tucumán (pasando por Belén) no presenta cortes.

Ruta Nacional N.° 60

Transitable con precaución. En el sector de la Quebrada de La Cébila (Km 1.134), la calzada principal está cortada por la reconstrucción de una alcantarilla; se debe utilizar el desvío habilitado, donde personal técnico realiza perfilado de banquinas.

Paso Internacional San Francisco

CERRADO. El cruce fronterizo por la RN 60 se encuentra inhabilitado para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de nieve sobre la calzada en el sector chileno (Ruta CH 31).

• Ruta Nacional N.° 64: Transitable. Habilitada de manera normal entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán).

• Ruta Nacional N.° 157: Transitable. Sin cortes ni restricciones desde el sector de Las Salinas hasta la ciudad de Frías (Santiago del Estero).

• Ruta Nacional N.° 79: Transitable. Habilitada con normalidad en el tramo que conecta el límite con La Rioja hasta Casa de Piedra (empalme directo con la RN 60)

Rutas Provinciales (Estado y Obras Activas)

• Ruta Provincial N.° 1 (Tramo Loma Larga – Las Chacritas): Transitable con precaución. Continúan las tareas intensas de pavimentación, control de base granular y recomposición de sectores afectados por antiguos desprendimientos de montaña. Hay presencia constante de maquinaria pesada sobre la calzada.

• Ruta Provincial N.° 4 (Camino a El Rodeo): Circulación reducida. En el sector comprendido entre La Calera y Las Talas, el tránsito se encuentra direccionado a media calzada debido a obras de reasfaltado en curso.

• Cuesta de Zapata (Conexión Tinogasta – Belén): Tránsito restringido por obras. Equipos de Vialidad Provincial ejecutan tareas complejas de apertura de traza y voladura en sectores rocosos de la montaña.

• Ruta Provincial N.° 21 (Tramo Los Altos – Alijilán): Transitable con precaución. Zona con velocidad reducida debido a trabajos vigentes de reparación de alcantarillas. Se debe utilizar el desvío señalizado

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