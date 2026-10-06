Nota Leída 53

| Info General | 06/10/2026 |

Doble choque en la Ruta Nacional N° 60: dos vehículos impactaron contra animales sueltos

El siniestro vial ocurrió este lunes a la madrugada frente a las parcelas de AGRINSA. Un automóvil y una camioneta colisionaron contra equinos. Una mujer de 63 años fue hospitalizada por lesiones.



Un grave siniestro vial que reaviva la problemática de los animales sueltos en las rutas del oeste catamarqueño se registró este lunes 5 de octubre, alrededor de las 06:20 horas, sobre la Ruta Nacional N° 60. El hecho, que tuvo lugar de manera específica frente a las parcelas de la empresa AGRINSA, involucró de forma sucesiva a dos vehículos que no pudieron esquivar a un grupo de equinos que obstruía la calzada.

El primer impacto fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, que circulaba en sentido oeste-este. El rodado era conducido por un ciudadano de apellido Giménez, de 36 años, quien viajaba acompañado por otro hombre de 32 años. Tras colisionar de forma violenta contra un equino, el chofer logró realizar una maniobra de emergencia para controlar la trayectoria del vehículo, terminando sobre la banquina con importantes daños materiales en la parte frontal, aunque sin registrar lesiones en los ocupantes.

Segundo choque y traslado al hospital

Pocos minutos después del primer accidente, las autoridades de la dependencia policial local tomaron conocimiento de una segunda colisión en la misma zona. Un automovilista de apellido Foglia, de 72 años, se presentó de forma espontánea para denunciar que circulaba inmediatamente detrás de la camioneta a bordo de su automóvil Peugeot 208 cuando impactó de lleno contra otro caballo de pelaje negro.

A raíz de este segundo choque, la acompañante del automóvil, una mujer identificada como de apellido Ávila, de 63 años, sufrió politraumatismos y lesiones que en primera instancia revestían un carácter leve. De igual manera, ante la colisión, personal de emergencias médicas dispuso el traslado inmediato de la mujer y del conductor hacia el hospital local con el objetivo de que recibieran asistencia profesional y una evaluación clínica de mayor complejidad para descartar complicaciones internas. /Fuente: Radio Argentina – Aimogasta

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