Nota Leída 240

| Belén| Deportes | 25/11/2026 |

Fútbol local en el departamento Belén

El Torneo Clausura de la Liga Belenista cierra su primera etapa este domingo con seis partidos en dos canchas

La quinta fecha de la Copa «Municipalidad de la Ciudad de Belén» —en homenaje a Daniel «Pilala» Herrera— se disputará íntegramente este domingo 29 de noviembre. La acción comenzará a las 17:00 horas en las canchas de Tiro Federal y Peñarol.



La Liga Belenista de Fútbol vivirá este domingo 29 de noviembre una jornada decisiva con la disputa de la quinta fecha, última jornada correspondiente a la primera etapa del Torneo Clausura 2026.

El certamen, que pone en juego la Copa Municipalidad de la Ciudad de Belén y rinde homenaje a Daniel «Pilala» Herrera, contará con una programación de seis encuentros divididos en dos escenarios simultáneos, donde los equipos buscarán sellar su clasificación y definir los puestos de vanguardia.

Programación completa — Domingo 29 de noviembre

Cancha Club Tiro Federal de Belén

• 17:00 hs.: Defensores de Hualfín vs. El Arenal

• 19:00 hs.: Tiro (Belén) vs. Tiro (Londres)

• 21:00 hs.: San Martín vs. Olmos y Aguilera

Estadio Club Atlético Peñarol

• 17:00 hs.: San Antonio (Belén) vs. Peñarol

• 19:00 hs.: Racing del 250 vs. San Luis

• 21:00 hs.: Nueva Chicago vs. Club Deportivo Policial

Desde la organización destacaron la expectativa que genera este cierre de etapa en todo el fútbol belicho e invitaron a las familias y simpatizantes a acompañar a sus respectivos clubes y alentar con respeto desde las tribunas.

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