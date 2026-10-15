Nota Leída 86

| Actualidad | 15/10/2026 |

Estado de las rutas nacionales y provinciales en Catamarca

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el organismo de Vialidad Provincial emitieron el reporte de transitabilidad para este jueves 15 de octubre de 2026. Los corredores principales de la provincia se encuentran mayormente habilitados, registrándose un incremento en el flujo vehicular en los accesos a la ciudad de Londres debido al desembarco del programa judicial en el Comedor Comunitario de El Shincal y a las últimas horas de comercialización de «Pescado para Todos» en el Polo Productivo de Belén.

A continuación, se detalla el panorama técnico de los caminos en los seis corredores nacionales y las principales rutas provinciales:

Rutas Nacionales (Reporte Oficial del 11º Distrito)

• Ruta Nacional N° 40: Transitable. Completamente habilitada en toda su extensión desde Cerro Negro hasta el límite con la provincia de Tucumán, atravesando de forma directa por el departamento Belén. Se solicita transitar con precaución en el sector urbano de Londres por el movimiento vecinal hacia el Comedor de El Shincal, y en la ciudad de Belén debido a la alta concentración de compradores en el predio del Polo Productivo.

• Ruta Nacional N° 60: Transitable. El corredor se encuentra liberado desde el límite con Córdoba hasta el puesto de control de Las Grutas. La Cébila, transitar con mucha precaucion en el Km 1140 por llovizna y desprendimiento menores que se encuentran en calzada. Se ruega disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas. Se recomienda circular con cuidado en la salida de Fiambalá hacia la zona alta debido al remanente de camiones logísticos y tareas de b bacheo. El Paso Internacional San Francisco permanece CERRADO debido a la acumulación de nieve sobre la calzada asfáltica en la Ruta CH 31 del lado chileno.

• Ruta Nacional N° 38: Transitable con precaución. Habilitada hacia los límites con La Rioja y Tucumán. Se mantienen activos los frentes de obra y bacheo programado en el tramo de la Cuesta del Totoral, específicamente en las cercanías a la localidad de La Viña (Km 648), requiriendo disminuir la velocidad y acatar la cartelería preventiva de los banderilleros.

• Ruta Nacional N° 64: Transitable con precaución. Totalmente transitable entre Lavalle y Huacra. Continúa el despliegue de maquinaria pesada para las tareas de reconstrucción y perfilado de banquinas a la altura del kilómetro 159, en la localidad de Los Altos, operándose por momentos con reducción de calzada.

• Ruta Nacional N° 157: Transitable. Circulación completamente normalizada y sin novedades desde el sector de Las Salinas hasta la ciudad de Frías (Santiago del Estero).

• Ruta Nacional N° 79: Transitable. Habilitada con normalidad en el tramo que conecta el límite con la vecina provincia de La Rioja hasta Casa de Piedra (empalme directo con la RN 60).

Rutas Provinciales (Obras e Infraestructura)

• Ruta Provincial N° 1 (Tramo Loma Larga – Las Chacritas): Transitable con precaución. Las cuadrillas viales continúan ejecutando tareas de pavimentación asfáltica y colocación de base granular. Se solicita circular a baja velocidad por la presencia constante de operarios y camiones volcadores sobre la calzada.

• Ruta Provincial N° 4 (Camino a El Rodeo): Circulación reducida. Continúan las obras de reasfaltado en el sector comprendido entre La Calera y Las Talas, por lo que el tránsito se opera de forma obligatoria por media calzada bajo la coordinación de banderilleros.

• Ruta Provincial N° 244 (Norte de Belén): Transitable con precaución. La calzada de tierra se encuentra transitable tras el mantenimiento realizado por las máquinas de Vialidad Provincial en el sector de La Redonda (jurisdicción de Villa Vil), tras superarse los conflictos del fin de semana, aunque se aconseja circular con cuidado por tratarse de un camino de alta montaña.

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