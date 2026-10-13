Nota Leída 101

| Provinciales | 13/10/2026 |

Estado de rutas nacionales y provinciales en Catamarca

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el organismo de Vialidad Provincial emitieron el reporte de transitabilidad para este martes 13 de octubre de 2026. Los corredores principales se encuentran mayormente habilitados, aunque se registran puntos de extrema precaución y demoras debido a un conflicto gremial en el oeste, así como frentes de obra activos en las principales calzadas.

A continuación, se detalla el panorama técnico de los caminos para la jornada de hoy:

Rutas Nacionales (Reporte Oficial del 11.º Distrito)

• Ruta Nacional N° 60 (Tramo Fiambalá): Tránsito con demoras y extrema precaución. Debido al bloqueo total que mantiene un centenar de proveedores mineros locales en el ingreso a la planta de litio de capitales chinos en Fiambalá, se registran importantes congestiones vehiculares y presencia de camiones sobre las banquinas de la traza nacional. En el resto del corredor (desde el límite con Córdoba hasta Las Grutas) la circulación es normal. El Paso Internacional San Francisco permanece CERRADO por acumulación de nieve del lado chileno.

• Ruta Nacional N° 40: Transitable. Totalmente habilitada en toda su extensión desde Cerro Negro hasta el límite con la provincia de Tucumán, cruzando de manera directa por el departamento Belén. Se solicita disminuir la velocidad en las zonas urbanas de la traza por el movimiento habitual de vehículos.

• Ruta Nacional N° 38: Transitable con precaución. El corredor que une los límites con La Rioja y Tucumán se encuentra liberado. No obstante, persisten las tareas de mantenimiento de banquinas y bacheo programado en el tramo de la Cuesta del Totoral, en las cercanías a la localidad de La Viña (Km 648), requiriendo acatar la cartelería preventiva.

• Ruta Nacional N° 64: Transitable con precaución. Habilitada entre Lavalle y Huacra. Continúan los trabajos con maquinaria pesada para el perfilado de banquinas en el kilómetro 159, a la altura de Los Altos, operándose por sectores con reducción de calzada.

• Ruta Nacional N° 157: Transitable. Circulación completamente normalizada y sin novedades desde el sector de Las Salinas hasta la ciudad de Frías (Santiago del Estero).

• Ruta Nacional N° 79: Transitable. Habilitada con normalidad en el tramo que conecta el límite con la vecina provincia de La Rioja hasta Casa de Piedra (empalme directo con la RN 60).

Rutas Provinciales (Obras e Infraestructura)

• Ruta Provincial N° 1 (Tramo Loma Larga – Las Chacritas): Transitable con precaución. Los equipos viales continúan trabajando en la pavimentación y colocación de base granular. Se solicita circular a baja velocidad por la presencia de operarios y camiones volcadores sobre la calzada.

• Ruta Provincial N° 4 (Camino a El Rodeo): Circulación reducida. Persisten las tareas de reasfaltado en el sector comprendido entre La Calera y Las Talas. El tránsito se opera de forma obligatoria por media calzada coordinado por banderilleros.

• Ruta Provincial N° 244 (Norte de Belén): Transitable con precaución. Tras los tensos episodios de conflicto registrados el fin de semana en el sector de La Redonda (jurisdicción de Villa Vil), la traza recuperó la normalidad y las máquinas de Vialidad Provincial continúan con las tareas de mantenimiento de la calzada de tierra, aunque se aconseja transitar con cuidado.

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