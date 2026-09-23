Nota Leída 120

| Locales | 23/09/2026 |

La Biblioteca Popular Manuel Laínez celebró sus 102 años de historia y cultura

Con la presencia de la destacada maestra Doña Petrona Alaniz de Ruiz, la histórica institución de Londres conmemoró más de un siglo como pilar cultural y comunitario.

LONDRES – La Biblioteca Popular Manuel Laínez celebró su 102° aniversario en un emotivo acto que reunió a vecinos, autoridades e importantes referentes que forman parte de la identidad de la comunidad. La emblemática institución, que supera el siglo de existencia, fue homenajeada por su trayectoria como espacio clave para el encuentro, el aprendizaje y el desarrollo cultural local.

La ceremonia contó con una fuerte carga emotiva gracias al reencuentro de personas que marcaron la historia del lugar, quienes compartieron recuerdos, anécdotas y experiencias vividas en sus salas.

Un homenaje vivo y una donación histórica

El momento central de la jornada estuvo protagonizado por la reconocida maestra Doña Petrona Alaniz de Ruiz. La docente acompañó la celebración y expuso ante los presentes gran parte de su trayectoria educativa, rememorando historias y vivencias compartidas junto a sus antiguos alumnos.

Además, en un gesto de profundo valor histórico para la preservación de la memoria local, Doña Petrona formalizó la donación de ejemplares de la revista «Sendero». Esta publicación, editada originalmente junto a sus exalumnos, constituye un testimonio gráfico fundamental de las experiencias pedagógicas y comunitarias de la época.

Respaldo institucional

El evento recibió el acompañamiento y la felicitación formal de la Municipalidad de Londres, cuyas autoridades destacaron el rol indispensable de la biblioteca. «Celebrar 102 años de la Biblioteca Popular Manuel Laínez es también celebrar a todas las personas que hicieron de este espacio un verdadero lugar de encuentro», señalaron fuentes oficiales, ratificando el compromiso de seguir respaldando su invalorable aporte cultural.

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