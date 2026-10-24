Nota Leída 85

| Locales | 24/10/2026 |

Londres amaneció gris, con marcada baja térmica y lloviznas en puerta

Tal como se había anticipado, Londres y todo el departamento Belén amanecieron este sábado con cielo completamente cubierto, neblinas dispersas y un marcado descenso de la temperatura, registrando una marca actual de 11°C, una humedad del 88% y viento leve del sudeste a 7 km/h. Las condiciones de inestabilidad se profundizarán con el correr de las horas debido al ingreso de un frente frío que dominará todo el fin de semana.

El comportamiento del clima en la «Cuna de la Nuez» detallado por momentos del día:

• Por la mañana: El ambiente se presenta marcadamente frío y gris, con neblinas que reducen levemente la visibilidad en las zonas serranas altas y valles circundantes.

• Por la tarde: La temperatura máxima apenas alcanzará los 19°C. El cielo continuará encapotado, con un ambiente muy fresco y pesado que anticipa el desmejoramiento definitivo.

• Por la noche: El termómetro retrocederá hasta estabilizarse en torno a los 12°C. Se incrementará de forma notable la probabilidad de lluvias débiles y lloviznas intermitentes (80%), acompañadas de una atmósfera húmeda y fría.

Índice UV y radiación

Debido a la densa capa de nubes que cubrirá la región durante toda la jornada, el Índice UV máximo se mantendrá en un nivel 3 (Bajo). No se requerirán medidas de cuidado extremas a la intemperie, aunque se aconseja abrigarse bien debido a la baja sensación térmica.

Mañana domingo y perspectivas

Para mañana domingo, las condiciones invernales y húmedas terminarán de consolidarse, justificando ampliamente la reprogramación de las actividades recreativas al aire libre en la zona. Se proyecta un domingo gris, frío e inestable, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima que no superará los 17°C. Los modelos meteorológicos sostienen un 90% de probabilidad de lluvias y lloviznas persistentes durante gran parte del día, mejorando recién de manera paulatina hacia la tarde del lunes.

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