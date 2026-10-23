Nota Leída 201

| Locales | 23/10/2026 |

Giro drástico del tiempo: el frío y las lluvias se apoderan del fin de semana en Londres

Londres se presenta con cielo mayormente nublado y ambiente cálido durante este viernes, registrando una temperatura actual de 21°C, una humedad del 46% y vientos suaves del sureste a 13 km/h. Las condiciones de estabilidad meteorológica comenzarán a ceder en las próximas horas de cara al fin de semana, dando paso a un notable ingreso de aire frío y precipitaciones.



El comportamiento del clima en la localidad detallado por momentos del día:

• Por la mañana: Tras un amanecer fresco con una mínima de 13°C, el ambiente templado se consolida rápidamente con nubes y claros que permiten intervalos de sol.

• Por la tarde: Se alcanzará la temperatura máxima estimada en 27°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado, configurando un clima típicamente primaveral y pesado previo al desmejoramiento.

• Por la noche: Se prevé un paulatino descenso de la temperatura que se estabilizará en los 16°C. El cielo continuará con nubosidad variable, sin probabilidad de lluvias para cerrar el viernes.

Índice UV y radiación

A pesar de la cobertura nubosa intermitente, la altitud de la región mantiene un Índice UV máximo de 7 (Alto) en las horas centrales del día. Se aconseja utilizar protección adecuada (sombreros y bloqueador solar) si se permanece a la intemperie entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Mañana sábado y adelanto del fin de semana

El tiempo cambiará de forma drástica a partir de mañana sábado, consolidando el frente adverso que obligó a reprogramar los festejos municipales. Se espera una jornada marcadamente fresca y gris con una mínima de 10°C y una máxima que apenas llegará a los 19°C. El cielo estará cubierto con un 80% de probabilidad de lluvias débiles y lloviznas persistentes durante gran parte del día, condiciones que empeorarán el domingo con un termómetro que bajará hasta los 17°C y un 90% de probabilidad de precipitaciones

TEMAS:

COMPARTIR NOTA