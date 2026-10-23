Nota Leída 756

| Locales | 23/10/2026 |

Máxima preocupación en Londres: buscan intensamente a una mujer desaparecida en la zona de La Aguada

Tras salir a caminar este jueves junto a una compañera hacia el sector de «El Chorro», se adelantó en el sendero y se perdió todo rastro de ella. Efectivos policiales, bomberos y Defensa Civil despliegan un rastrillaje contrarreloj en un escenario amenazado por el mal tiempo.

LONDRES – Momentos de profunda angustia y extrema preocupación se viven por estas horas en la localidad de Londres. Un amplio contingente integrado por personal policial, Bomberos Voluntarios y brigadistas de Defensa Civil trabaja en un operativo de búsqueda de urgencia para dar con el paradero de Marta Chanampa, de quien no se tienen novedades desde la tarde de este jueves, tras haberse extraviado en los senderos montañosos del paraje La Aguada.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se originó ayer después del mediodía, cuando dos mujeres salieron a realizar una caminata recreativa con dirección al conocido sector de «El Chorro», un circuito natural muy concurrido en la geografía londrina. Durante la travesía, una de las caminantes decidió adelantarse en el sendero, perdiéndose de vista entre el terreno. Con el correr de las horas, y al notar que su compañera nunca la alcanzó ni regresó al punto de encuentro, la preocupación se apoderó de la testigo, quien terminó dando aviso inmediato a las autoridades locales.

Tras la denuncia, cerca de las 21:00 se activó el protocolo de búsqueda de paradero. Efectivos de la Comisaría de Londres, junto a dependencias policiales del departamento Belén, baqueanos y bomberos, coordinan rastrillajes por los senderos y quebradas de la zona.

Paralelamente, el Municipio de Belén puso a disposición logística, vehículos y personal de asistencia para dar soporte a las cuadrillas que operan en terrenos de difícil acceso. Las autoridades solicitan a los baqueanos y vecinos dar aviso inmediato ante cualquier dato que pueda ayudar a localizarla.

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