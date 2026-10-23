Nota Leída 130

| Locales | 23/10/2026 |

A sala llena: el Dr. Néstor Kriscautzky inició en Londres su ciclo provincial de charlas sobre arqueología y turismo

El prestigioso investigador repasó su experiencia de campo y brindó valiosas recomendaciones para el cuidado de El Shincal y otros sitios históricos. El encuentro marca el inicio de una gira académica por toda Catamarca.

LONDRES – La noche del miércoles 21 de octubre quedará grabada como una jornada inolvidable para la revalorización de nuestras raíces. Con un marco imponente de vecinos, estudiantes y trabajadores del sector, la localidad de Londres tuvo el inmenso honor de recibir al Dr. Néstor Kriscautzky, un prestigioso arqueólogo, investigador y docente universitario cuya vida y trayectoria científica han sido fundamentales para desenterrar, investigar y proteger el rico patrimonio arqueológico de nuestra provincia.

Durante el encuentro, el Dr. Kriscautzky volcó su extensa experiencia de campo en una charla íntima y profunda, donde analizó el uso público de los sitios históricos con fines turísticos. El especialista hizo un foco muy especial en el emblemático sitio incaico de El Shincal de Quimivil, pero también abrió el mapa para recorrer otros rincones de enorme interés arqueológico en Catamarca. Lejos de quedarse solo en la teoría, el investigador compartió valiosas sugerencias y recomendaciones técnicas pensadas para mejorar el cuidado diario de las ruinas y garantizar una patrimonialización responsable que respete el legado ancestral.



Desde la Dirección de Turismo de Londres expresaron un profundo orgullo por el éxito de la convocatoria e hicieron extensivo un sincero reconocimiento a la Escuela de Arqueología de la UNCA, a la Dirección Provincial de Antropología (DPA) y a las distintas áreas de la Municipalidad de Londres que unieron esfuerzos para hacer posible esta velada cultural. Esta fructífera actividad no fue un hecho aislado, sino que marcó el exitoso puntapié inicial de una serie de charlas itinerantes que el Dr. Kriscautzky estará brindando en diferentes puntos del territorio catamarqueño durante las próximas semanas.

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