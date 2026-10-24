Nota Leída 123

| Nacionales | 24/10/2026 |

Córdoba: hallaron muerta a una joven de 28 años tras el macabro descubrimiento de una valija con sangre

La desaparición de Daniela Villalba (28) encendió las alarmas cuando una maleta ensangrentada apareció en un contenedor de basura a pocas cuadras de su casa. La Policía derribó la puerta de su departamento y encontró su cuerpo con heridas de arma blanca. La Justicia busca a un sospechoso.

Una valija abandonada en un contenedor de basura con ropa ensangrentada y un nombre impreso encendió la madrugada del martes una trama de misterio y horror en el corazón de Córdoba capital. Menos de 24 horas después, la Policía de Córdoba derribaba la puerta de un departamento en barrio Cofico para confirmar el peor escenario: Daniela Villalba, de 28 años, fue hallada sin vida sobre su cama, con signos de haber sido brutalmente atacada con un arma blanca.

El caso, que conmociona a la provincia, es investigado bajo estrictos protocolos judiciales mientras los sabuesos policiales van tras los pasos de un hombre con el que la víctima habría mantenido un encuentro a inicios de semana.

La pista de la valija y el alerta de una amiga

De Daniela no se sabía nada desde la noche del lunes. Sus allegados, desconcertados por su repentino silencio, intentaron comunicarse por múltiples vías sin obtener respuesta. Sin embargo, la primera pieza del rompecabezas fatal emergió en la vía pública: los recolectores de residuos advirtieron la presencia inusual de una valija abandonada a pocas cuadras del domicilio de la joven, en la zona de barrio Cofico.

Al inspeccionar el contenido, los operarios y las autoridades locales descubrieron prendas con manchas hemáticas, una peluca y un dato clave: un nombre impreso que coincidía con el de la víctima.

En paralelo, una amiga cercana se presentó en la comisaría para radicar la denuncia por averiguación de paradero, sumado al faltazo injustificado de Daniela a su puesto de trabajo en un conocido local de indumentaria ubicado en la zona céntrica, sobre las calles Jujuy y La Rioja.

Ante la falta de respuestas y el temor creciente, la amiga se dirigió al edificio situado sobre el Boulevard Las Heras al 200, donde Villalba alquilaba un departamento. En el pasillo, un olor nauseabundo confirmó que algo marchaba drásticamente mal.

El operativo policial y la escena del crimen

Con el aviso formal y la urgencia del caso, efectivos policiales se apostaron en el ingreso al departamento del Boulevard Las Heras. Ante la negativa de respuesta desde el interior, los uniformados procedieron a forzar y derribar la puerta de entrada.

Una vez adentro, el panorama desconcertó a los investigadores: el departamento se encontraba en un inusual estado de orden. No había signos evidentes de desvalijamiento general, revueltas violentas en el mobiliario ni faltantes de valor material, a excepción de un elemento crucial.

«Solo faltaba el celular. Estaba todo muy ordenado», señalaron fuentes de la Policía de Córdoba a este medio.

Al ingresar al dormitorio, los efectivos hallaron el cuerpo de Daniela cubierto con una sábana sobre la cama. La inspección preliminar determinó que presentaba graves heridas cortopunzantes en el cuello y en los brazos, signos inequívocos de una agresión letal y defensiva.

La investigación: un círculo cerrado y un celular clave

Por estas horas, la fiscalía a cargo de la causa maneja distintas hipótesis, aunque cobra fuerza la teoría de que el agresor era una persona conocida por la víctima, con quien habría pactado un encuentro durante la noche del lunes.

Fuentes cercanas a la investigación descartaron preliminarmente que el ataque provenga del entorno íntimo familiar o de la expareja de la víctima —padre de su pequeño hijo, quien actualmente se encuentra resguardado y acompañado por la familia materna—.

No obstante, la ausencia del teléfono celular de Daniela representa el mayor obstáculo técnico y temporal para los investigadores. En ese dispositivo móvil se esconden las claves definitivas: chats, llamadas, coordenadas y registros de las últimas interacciones que la joven mantuvo antes de ser asesinada.

Mientras la comunidad cordobesa exige respuestas y justicia, la familia transita horas de angustia infinita. «¿Quién le va a explicar lo que sucedió con su mamá? Pregunta por ella todos los días. Queremos saber qué pasó», expresaron con dolor desde su entorno más íntimo, mientras la Justicia despliega operativos para dar con el responsable.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA