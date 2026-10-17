Nota Leída 103

| Locales | 17/10/2026 |

Clima en Londres: sábado con un cielo completamente nublado, frío e inestable

Las condiciones del tiempo para hoy consolidan una tarde templada con una temperatura máxima estimada en los 17 °C.

LONDRES — La cuna de la nuez y las zonas adyacentes del departamento Belén registran en la mañana de este sábado 17 de octubre un cielo completamente nublado, frío e inestable, registrando una temperatura real y estancada de apenas 13 °C debido al ingreso directo de un frente de aire frío proveniente del sector sur.

Cronograma diario del tiempo

• Por la mañana: El ambiente se mantendrá notablemente frío, ventoso y destemplado, con marcas térmicas que oscilarán entre los 13 °C y 14 °C. Hay una densa capa nubosa instalada en la región y rige un 20% de probabilidad de lluvias y lloviznas intermitentes sobre el casco urbano.

• Por la tarde: No habrá un ascenso térmico significativo debido a la falta absoluta de radiación solar directa. La temperatura máxima difícilmente superará los 17 °C. El cielo continuará cubierto de nubes bajas y persistirá la amenaza de lloviznas dispersas.

• Por la noche: Al cerrarse la jornada, las superficies experimentarán un enfriamiento mayor, haciendo descender el termómetro hasta los 14 °C y 13 °C hacia la madrugada. Se mantendrá un ambiente marcadamente frío, por lo que se exige a los vecinos abrigarse de forma adecuada si planean asistir a los eventos sociales de la zona.

Índice de radiación solar y precipitaciones

A diferencia de los días soleados previos, el Índice UV Máximo registrará un abrupto desplome debido al espeso colchón de nubes, ubicándose en niveles de 3 a 5 (Moderado) únicamente en el horario del mediodía. La probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras se mantendrá activa de forma intermitente variando entre un 20% y un 35% de factibilidad, especialmente durante las primeras horas de la tarde y el anochecer.

Resumen del tiempo para mañana (Domingo 18 de octubre)

De cara a la jornada de mañana domingo (Día de la Madre), los modelos técnicos del Servicio Meteorológico Nacional anticipan que el frente frío continuará estacionado sobre el oeste provincial. Se prevé un domingo con cielo mayormente nublado y frío a lo largo de todo el día. Las marcas térmicas acusarán valores muy acotados, con una temperatura mínima de 10 °C por la madrugada y una máxima que apenas rozará los 19 °C por la tarde.

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