Nota Leída 202

| Provinciales | 19/10/2026 |

Violencia de género en Los Altos

Un hombre amenazó de muerte a su pareja con un rifle

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Obrero tras una alerta expedita del SAE-911. La Policía secuestró un rifle calibre 22 largo y el acusado quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito Este.

Un grave episodio de violencia intrafamiliar registrado en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa, movilizó anoche a las fuerzas de seguridad y terminó con la aprehensión de un hombre de 42 años, además del secuestro de un arma de fuego de grueso calibre.

El hecho se desencadenó a las 20:20, cuando un llamado de emergencia canalizado a través del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) alertó a las autoridades sobre un conflicto de extrema gravedad en una vivienda ubicada en el barrio Obrero.

Efectivos de la Comisaría de Los Altos acudieron al lugar de manera inmediata. Según las primeras actuaciones policiales, el sujeto habría amedrentado y amenazado de muerte a su pareja, una mujer de 46 años, utilizando un rifle calibre 22 largo. La rápida intervención de los uniformados permitió neutralizar la situación y poner a resguardo a la víctima.

Intervención judicial y secuestro del arma

Durante el procedimiento, los efectivos lograron incautar el arma de fuego empleada en las amenazas, la cual quedó bajo custodia como elemento de prueba clave para la causa.

El hombre fue arrestado en el acto y trasladado a la sede policial local, donde permanece alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde la magistratura interviniente se ordenaron las medidas procesales de rigor, que incluyen peritajes sobre el armamento incautado, evaluaciones de riesgo para la víctima y la imputación formal del aprehendido.

Este tipo de operativos pone de relieve la importancia del uso de los canales de emergencia frente a situaciones de violencia de género en el interior provincial, donde la respuesta coordinada entre las alertas telefónicas y las comisarías departamentales resulta crucial para prevenir hechos de mayor gravedad.

Canales de asistencia y contención

Frente a casos de violencia familiar, intrafamiliar o de género, existen líneas telefónicas gratuitas y confidenciales activas en todo el país:

Línea 144: Atención, contención y asesoramiento para mujeres en situación de violencia (gratuita, anónima, 24 horas, los 365 días del año).

Línea 911: Para emergencias que requieran la presencia policial inmediata.

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