Nota Leída 136
| Actualidad | 15/10/2026|

Calendario de pagos para hoy jueves 15 de octubre

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este jueves 15 de octubre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 3: jueves 15 de octubre.

Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de octubre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

TEMAS: ANSES
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