Nota Leída 13

| Locales | 26/09/2026 |

Realizaron en Belén la jornada contra el cáncer y realizaron testeos gratuitos de VPH a vecinas

En una acción coordinada entre el Ministerio de Salud de la provincia, el municipio local y LALCEC, la campaña territorial sumó operativos sanitarios directos. Se enfocaron en la prevención temprana y el cuidado preventivo de la comunidad.



BELÉN – La campaña de concientización y lucha contra los índices oncológicos en el oeste catamarqueño sumó un nuevo y trascendental capítulo. Tras el encuentro desarrollado en Londres, la ciudad de Belén se convirtió en la sede de una importante jornada de prevención, información y detección precoz del cáncer, destinada tanto a los vecinos en general como a los integrantes de los equipos de salud locales.

La movilización sanitaria se concretó gracias al trabajo articulado entre la organización LALCEC (Juntos contra el Cáncer Catamarca), conducida por su presidenta Norma Soria; el Ministerio de Salud provincial, a través de la Dirección Provincial de Cáncer comandada por la Dra. Mariela Nieva; y los equipos asistenciales de la Municipalidad de Belén.

Herramientas directas y testeos en territorio

A diferencia de los talleres puramente informativos, la convocatoria en la cabecera departamental sumó herramientas de diagnóstico inmediato en el lugar. Durante el despliegue de las carpas de salud, el personal médico y de enfermería realizó de forma gratuita test de VPH (Virus del Papiloma Humano) a las mujeres participantes, un examen fundamental para la prevención y detección temprana del cáncer cervicouterino.

De igual manera que en las fases previas del programa, los profesionales médicos disertaron y evacuaron dudas vecinales sobre los factores de riesgo, síntomas de alarma y pautas de control anual obligatorio para las cuatro variantes de mayor incidencia regional: el cáncer cervicouterino, colorrectal, de mama y de próstata.

Desde la organización extendieron un profundo agradecimiento a todos los profesionales, camilleros, agentes sanitarios y dependencias municipales que pusieron el cuerpo para que la jornada fuera un éxito. «El compromiso de este equipo intersectorial es indispensable para cuidar a nuestra gente, acercar la salud al interior profundo y recordar que un diagnóstico a tiempo salva vidas», concluyeron las autoridades tras el cierre de los operativos.

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