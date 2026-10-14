Nota Leída 103

| Locales | 14/10/2026 |

Homenaje a las madres en Londres: la Municipalidad organizará un gran bingo con artistas en vivo en la Hostería Municipal

El festejo oficial se concretará el próximo sábado 24 de octubre en el predio turístico. Empleados de las distintas áreas de la comuna recorrerán los barrios de forma anticipada para entregar los cartones a cada mamá.

Con el firme propósito de agasajar a las madres en su mes, la Municipalidad de Londres anunció oficialmente la realización de una jornada de celebraciones de gran magnitud. A través de una iniciativa coordinada de forma conjunta por el gabinete del intendente Prof. Roberto Rodríguez, se convocó a todas las madres de la localidad a participar del Gran Bingo y Festejo por el Día de la Madre, un evento que promete premios importantes, espectáculos musicales y un espacio de encuentro para la comunidad.

La cita festiva quedó formalmente programada para el próximo sábado 24 de octubre. El escenario elegido para albergar la masiva convocatoria será el amplio predio de la Hostería Municipal de Londres, un lugar emblemático que se acondicionará especialmente para brindar comodidad, resguardo y servicios a cada una de las asistentes durante la tarde de entretenimiento.

Distribución domiciliaria de cartones y grandes sorteos

Con el objetivo de asegurar que ninguna madre de la localidad quede al margen de la propuesta recreativa por razones logísticas o económicas, la organización del evento estructuró una metodología de alcance territorial. En los próximos días, las distintas áreas operativas y administrativas de la Municipalidad recorrerán la totalidad de los barrios de la ciudad para efectuar la entrega directa y gratuita de los cartones de bingo en cada uno de los domicilios de las vecinas.

Las autoridades instaron a las madres y familias a estar atentas al paso de las cuadrillas municipales para recibir el correspondiente cartón que les permitirá competir en las rondas de juego. La jornada central de la Hostería Municipal contempla, además de los premios tradicionales del bingo, la realización de grandes sorteos sorpresas y órdenes de compra entre las presentes.

Cartelera con artistas en vivo

El broche de oro de la celebración comunitaria estará marcado por el plano artístico. El Ejecutivo local confirmó el despliegue de un escenario principal que contará con la presentación de artistas y músicos en vivo, quienes aportarán su repertorio rítmico, alegría y danza para coronar una jornada de distensión y camaradería generalizada.

Desde la comuna londrina reafirmaron el compromiso de sostener estas políticas de integración y agasajo comunitario, destacando que el festejo representa una oportunidad única para compartir, disfrutar y homenajear con dignidad el esfuerzo diario, el amor y los valores que transmiten las madres en cada uno de los hogares del «Pueblo Primero de Catamarca».

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