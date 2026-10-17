👁️ ... | Nacionales | 17/10/2026

Hallan el cuerpo de una joven en una heladera

Camila Belén Iglesias estaba desaparecida desde principios de mes. Sus restos fueron localizados cubiertos con cal durante un allanamiento.

El operativo de búsqueda de Camila Belén Iglesias, de 24 años, concluyó con un desenlace trágico en la provincia de Córdoba. En las últimas horas, efectivos policiales descubrieron restos humanos dentro de un refrigerador en una vivienda del barrio Los Altos, en la ciudad de Cruz del Eje. La causa apunta a su concubino, Pablo Ezequiel Gómez, quien permanece prófugo y sobre quien pesa una orden de detención internacional y pedidos de captura interprovincial.

El allanamiento y el macabro hallazgo en barrio Los Altos

La intervención judicial se precipitó tras una denuncia presentada este jueves por la hermana de la víctima ante las autoridades competentes. La denunciante señaló que la última comunicación directa que tuvo con Camila fue el pasado 2 de octubre.

Posteriormente, el 8 de octubre, Gómez se puso en contacto con la familia política para afirmar que la joven se había marchado del domicilio que compartían tras una discusión. Al no recibir nuevas señales de su paradero, se formalizó el pedido de paradero.

Por orden de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, una comitiva policial allanó el inmueble de la pareja. En el interior del domicilio, el personal encontró los restos ocultos en una heladera, tapados con lo que preliminarmente sería cal hidratada.

En la inspección ocular, peritos judiciales incautaron documentación personal, indumentaria, muestras líquidas para análisis de laboratorio y un dispositivo móvil dañado. Asimismo, cobró fuerza la versión de que en la escena se habría hallado un escrito atribuido al principal sospechoso, donde reconocería la autoría del crimen previo a huir.

La fuga hacia La Rioja y el pedido de captura

A medida que avanzó la instrucción, salieron a la superficie episodios previos de conflictos y violencia en la convivencia entre ambos, informaron las fuentes judiciales.

De forma paralela, el círculo familiar de Gómez aportó testimonios clave a la causa: afirmaron que el prófugo les manifestó que «se había mandado una cagada», advirtiendo al mismo tiempo que no pretendía terminar en prisión y que planeaba quitarse la vida.

Las tareas de rastreo de las fuerzas de seguridad indican que el sospechoso habría escapado hacia el territorio de La Rioja, destino donde se concentran los esfuerzos coordinados para dar con su paradero.

Declaraciones oficiales y peritajes forenses

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se pronunció públicamente sobre lo sucedido a través de los medios:

«Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles», señaló el funcionario en declaraciones a Cadena 3.

Por disposición de la fiscalía interviniente, tanto las piezas cadavéricas como el electrodoméstico fueron remitidos a la sede del Instituto de Medicina Forense de Córdoba. Los especialistas forenses trabajan para emitir la identificación formal de los restos y dictaminar las causas específicas del fallecimiento. Fuente: El Liberal

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