Nota Leída 142

| Locales | 12/10/2026 |

Anunciaron una inversión millonaria, pero el deterioro del histórico puente de Belén sigue preocupando a los vecinos

A casi cinco meses del anuncio de una partida superior a los $500 millones para su refacción, la estructura de 1948 presenta graves deficiencias. Faltan revestir tres pilas, no hay iluminación y las barandas están rotas, afectando la conectividad del barrio La Puntilla.

BELÉN — La marcada distancia entre los anuncios oficiales y las realidades palpables en el territorio volvió a encender el malestar y la preocupación en la cabecera departamental. A casi cinco meses de que el Gobierno de la Provincia anunciara con bombos y platillos una inversión presupuestaria superior a los $500 millones para la puesta en valor del histórico puente de Belén, el viaducto continúa exhibiendo un preocupante estado de abandono y deterioro estructural, afectando de forma directa la seguridad y transitabilidad de miles de personas.

La emblemática estructura, construida en el año 1948, atesora 78 años de historia y constituye una arteria de conectividad de carácter vital para la jurisdicción, al ser el único nexo físico que une al populoso barrio La Puntilla con el centro de la ciudad, sector donde se concentra la totalidad del movimiento comercial, administrativo y civil. Lejos de lucir como un monumento patrimonial protegido, su presente material reabre el debate social sobre los verdaderos plazos de ejecución de la obra pública en el oeste catamarqueño.

Anuncios versus realidad: las obras pendientes en el cauce

El proyecto de restauración integral había sido presentado de manera formal ante la comunidad por el ingeniero José Humberto Leiva, jefe de Vialidad Provincial. En aquella oportunidad, el funcionario especificó que los trabajos civiles demandarían un plazo de ejecución de seis meses e incluirían el revestimiento técnico de las pilas de fundación, intervenciones profundas en la superestructura, mejoras asfálticas en la calzada de rodamiento, la renovación total de las barandas de contención perimetral y la incorporación de un moderno sistema de iluminación luminosa.

Sin embargo, a solo un mes de cumplirse el plazo teórico de entrega y según las precisas verificaciones de campo realizadas en el sector, el panorama es alarmante:

• Pilas al descubierto: Todavía quedan tres pilas basales por revestir, exponiendo las bases de apoyo al desgaste del río de cara a la temporada de crecidas estivales.

• Barandas colapsadas: Las defensas laterales presentan roturas estructurales evidentes, hierros oxidados a la intemperie y una falta total de mantenimiento que pone en riesgo de caída a los peatones.

• Boca de lobo: La ausencia absoluta de luminarias operativas transforma al puente en una zona sumamente peligrosa durante las horas nocturnas, incrementando la inseguridad y los riesgos de siniestros viales.

Las condiciones de transitabilidad se tornan drásticas y de extrema vulnerabilidad durante los días de lluvia, período en el cual el puente acumula agua sobre la calzada y las familias de La Puntilla deben cruzarlo de manera obligatoria a pie o en vehículos bajo situaciones de alto riesgo físico.

Un patrimonio que exige respuestas urgentes

Para la comunidad belicho, el interrogante colectivo es inevitable: ¿Cómo puede una estructura que cumple una función socioeconómica tan crucial para Belén continuar mostrando deficiencias tan severas mientras se encuentra teóricamente en marcha un proyecto de refacción con un presupuesto millonario ya asignado?

El puente no es una simple traza de hormigón; es parte viva de la identidad local. En las barriadas cercanas aún residen antiguos vecinos de avanzada edad que participaron activamente en las extenuantes jornadas de su construcción hace casi ocho décadas, lo que agiganta el valor sentimental del viaducto. Los damnificados recalcaron que una obra pública no se audita por los fondos que se publicitan en los medios oficiales, sino por las mejoras tangibles que efectivamente llegan a impactar en la vida cotidiana de la gente. El histórico puente de Belén exige recuperar de forma urgente su seguridad, su valor patrimonial y su dignidad, y los vecinos merecen respuestas técnicas inmediatas por parte de las autoridades de Vialidad Provincial. /Con información de El portal noticias

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