Nota Leída 44

| Deportes | 12/10/2026 |

San Luis de la Puntilla no pudo sostener la ventaja y cayó ante Villa Cubas en el partido de ida

El conjunto belicho ganaba desde los 6 minutos con un golazo de Facundo Coman, pero el «León» capitalino reaccionó en el complemento y se quedó con el triunfo por 2 a 1 con un doblete de Luciano Bazán. La llave de los 16avos de final del Torneo Regional se definirá el próximo fin de semana en la Capital.

BELÉN — En una tarde cargada de expectativas y con un importante marco de público en el oeste catamarqueño, el Club Atlético San Luis de la Puntilla sufrió un duro traspié en sus aspiraciones de ascenso. Por el partido de ida de los 16avos de final de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur, el "Santo" belicho cayó en su propia casa por 2 a 1 frente a Sportivo Villa Cubas, en un encuentro donde fue de mayor a menor y terminó pagando caro el desgaste físico sobre el final.

El inicio de las acciones en el estadio del Club Atlético Peñarol fue verdaderamente inmejorable para la escuadra local dirigida por Fernando Soto. Cuando las parcialidades apenas se acomodaban en las tribunas, exactamente a los 6 minutos del primer tiempo, llegó la apertura del marcador. Tras un preciso e inteligente pelotazo largo que agarró retrocediendo a la defensa rival, el delantero Facundo Coman le ganó la posición a su marcador con astucia y definió con una jerarquía notable al palo derecho del arquero Matías Dragui, estampando el 1 a 0 y desatando la algarabía belicha.

Un primer tiempo de alto vuelo para el "Santo"

Durante todo el período inicial, San Luis justificó plenamente la ventaja. El equipo se adueñó de la mitad de la cancha y manejó los tiempos del partido con un dinamismo asfixiante para el rival. Las transiciones ofensivas ganaron fluidez y explosión gracias al constante despliegue por las bandas de Benjamín Chaile y Benjamín Olivera, sumado al criterio conductivo de Gabriel "Gabi" Quinteros en la creación del juego.

La visita prácticamente no inquietó el arco local en esa etapa, salvo por un potente cabezazo de Axel Chaile que el guardameta santamarieño resolvió con solvencia. Con un andamiaje defensivo sólido integrado por la zaga de Rufino Silva y Omar Castaño, el conjunto del barrio La Puntilla se retiró al descanso controlando las acciones con absoluta solvencia.

La reacción del "León" y el amargo desenlace

En el complemento, la historia dio un giro drástico. El entrenador visitante, Juan Pauletto, adelantó las líneas del equipo capitalino y el "León" comenzó a presionar en campo rival en busca de la igualdad. Ante este panorama, San Luis se vio obligado a replegarse y debió agigantar la figura de su arquero, Pablo Quinteros, quien se transformó en pieza clave al tapar dos pelotas netas de gol: primero un remate a quemarropa de Chaile y posteriormente un peligroso testazo del ingresado Juan Cruz Herrera.

Con el correr de los minutos, el intenso trajín físico de la primera mitad comenzó a pasarle factura al mediocampo local. La resistencia del Santo se quebró a los 29 minutos, cuando Luciano Bazán capitalizó una desatención defensiva tras una jugada trabajada dentro del área grande y decretó la paridad. San Luis acusó el golpe pero tuvo su gran oportunidad de ponerse nuevamente en ventaja: Iván Díaz aprovechó un blooper del arquero Dragui fuera del área, pero su remate con el arco desguarnecido se fue por encima del travesaño por escasos centímetros.

Cuando el partido moría en un empate que dejaba la serie totalmente abierta, la jerarquía individual de la visita inclinó la balanza. A los 41 minutos, tras una trepada por el sector izquierdo, Quiroga pivotó de espaldas y habilitó a Luciano Bazán, quien con una certera definición firmó su doblete personal y selló el 2 a 1 definitivo en favor de los del Altiplano.

La ilusión sigue intacta de cara a la revancha

A pesar de la amargura lógica que significó perder el invicto en los últimos suspiros del cotejo, el plantel de San Luis de la Puntilla demostró argumentos futbolísticos sólidos y pasajes de buen fútbol para competir de igual a igual ante uno de los candidatos de la provincia. La llave eliminatoria del certamen del Consejo Federal permanece abierta y el "Santo" trabajará a contrarreloj durante la semana con el objetivo de planificar la épica deportiva. La gran revancha se disputará el próximo fin de semana en San Fernando del Valle de Catamarca, en un escenario de jerarquía que podría ser el Estadio Provincial Bicentenario.

Síntesis del Partido:

• San Luis de la Puntilla (1): Pablo Quinteros; Agustín González, Rufino Silva, Omar Castaño, Marcos Ríos; Mirko Carrizo, Gastón Santillán, Gabriel Quinteros; Benjamín Chaile, Facundo Coman y Benjamín Olivera. DT: Fernando Soto.

• Sportivo Villa Cubas (2): Matías Dragui; Braian Ramayo, Ricardo Salas, Mario Córdoba, Juan Carlos Salcedo; Matías Valle, Santiago Sánchez, Ulises Roldán, Axel Chaile; Juan Cruz Herrera; Luciano Bazán. DT: Juan Pauletto.

• Goles: PT 6m Facundo Coman (SL); ST 29m Luciano Bazán (VC) y 41m Luciano Bazán (VC).

• Árbitro: Enrique Ramón (Liga Riojana).

• Estadio: Club Atlético Peñarol (Belén).

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