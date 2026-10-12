Nota Leída 68

| Deportes | 12/10/2026 |

El Shincal: se disputó la 5ª fecha del Campeonato Belicho de Mountain Bike

El exigente trazado de Londres congregó a ciclistas de toda la región en una jornada cargada de adrenalina y paisajes imponentes. Xavier Delgado y Yanina Arias dominaron las categorías Elite. Hubo emotivos reconocimientos a referentes locales.

LONDRES (De nuestra redacción). — En una jornada caracterizada por el calor, el compañerismo y un imponente marco geográfico, la ciudad de Londres se convirtió en el epicentro del ciclismo de montaña del oeste provincial. Ayer domingo 11 de octubre de 2026 se llevó a cabo la esperada 5ª fecha del Campeonato Belicho de Mountain Bike, teniendo como escenario principal al exigente e histórico circuito montado en los alrededores de El Shincal.

La competencia reunió a deportistas de distintas edades y niveles competitivos, quienes debieron afrontar un trazado riguroso que combinó tramos netamente técnicos, subidas de alta dureza y descensos sumamente rápidos. La geografía del circuito puso a prueba la resistencia aeróbica, la destreza de manejo y la estrategia de hidratación de cada uno de los participantes debido a las altas temperaturas registradas en el departamento.

Emotivos homenajes sobre el podio

Más allá de la adrenalina propia de las mangas de carrera, el evento se consolidó como una verdadera fiesta familiar con un masivo acompañamiento de vecinos y comitivas de toda la región.

Durante el desarrollo del acto oficial de premiación, la organización del campeonato destinó un espacio de profunda emotividad para otorgar reconocimientos institucionales al Sr. Renato Fuentes y al Sr. Rodrigo Fuentes, distinguiéndolos de forma pública por su constante labor en el fomento y sostenimiento del Mountain Bike en la localidad de Londres. Asimismo, se brindó un cálido homenaje al Sr. "Nene" Bulacios, premiando el esfuerzo, la perseverancia y la notable dedicación con la que vivencia la pasión por el MTB en cada una de las trazas del oeste de Catamarca.

Clasificación Oficial de la 5ª Fecha – Circuito El Shincal

Categorías Competitivas Mayores

ELITE

• 1.° Delgado, Xavier

• 2.° Bellido, Maximiliano

• 3.° Urquiza, Rubén

• 4.° Mirabal, César

• DAMAS ELITE

• 1.ª Arias, Yanina

• 2.ª Mansilla, Romina

MASTER A

• 1.° Mirabal, Bruno

• 2.° Rasgido, Daniel

• 3.° Herrera, José

MASTER B

• 1.° Morales, Hernán

• 2.° Padilla, Damián

• 3.° Ormachea, Juan

• 4.° Carreras, Ramiro

• 5.° Villagra, César

MASTER C

• 1.° Araya, Mariano

• 2.° Tello, Ricardo

• 3.° Alicata, Sebastián

• 4.° Ormachea, Ronaldo

Divisiones Formativas e Infantiles

• JUVENILES

• 1.° Rasgido, Giovanni

• 2.° Domínguez, Tomás

• MENORES

• 1.° Gutiérrez, Bastián

• 2.° Villacorta, Juan

Ramas Master Femeninas

DAMAS MASTER +40

• 1.ª Miranda, Laura

• 2.ª Carpio, Eliana

• 3.ª Contreras, Anahí

• DAMAS MASTER +50

• 1.ª Quinteros, Alejandra

Bloque de Categorías Promocionales

DAMAS PROMOCIONALES

• 1.ª Soto, Daiana

• 2.ª López, Marisa

PROMOCIONALES MASCULINOS – 35 AÑOS

• 1.° Urquiza, Aníbal

• 2.° Molina, Joaquín

• 3.° Miranda, Néstor

• 4.° Delgado, Franco

• 5.° Espinoza, Gastón

PROMOCIONALES +35

• 1.° Parra, Luis

• PROMOCIONALES +45

• 1.° Gutiérrez, Juan Carlos

• 2.° Bulacio, Antonio

Categorías Especiales

• CATEGORÍA XL

• 1.° Fuentes, Rodrigo

• 2.° Fuentes, Renato

• 3.° Herrera, Ramón

• 4.° Córdoba, Osvaldo

TEMAS:

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