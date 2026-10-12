Nota Leída 64

| Locales | 12/10/2026 |

Graves incidentes en Belén: una brutal gresca interna entre hinchas de Villa Cubas dejó a un joven con mandíbula fracturada

Ocurrió tras el partido ante San Luis de la Puntilla. La víctima, internada en el Hospital San Juan Bautista con traumatismo de cráneo, denunció que fue atacada por una facción de la barra liderada por un profesor de boxeo del club. Necesita una prótesis de $2 millones.

Lo que debió haber sido una fiesta deportiva completa en el oeste catamarqueño terminó empañado por un feroz y lamentable hecho de violencia urbana. Tras finalizar el partido de ida de los 16avos de final del Torneo Regional Federal Amateur, en el que Sportivo Villa Cubas venció 2 a 1 al Club Atlético San Luis de la Puntilla en la cancha de Peñarol, integrantes de la propia hinchada del club capitalino protagonizaron una violenta pelea entre ellos en las inmediaciones del estadio en la ciudad de Belén.

El enfrentamiento interno de la barra generó momentos de extrema tensión y preocupación entre las familias y vecinos de la "Cuna del Poncho". La gresca escaló de forma descontrolada y dejó como saldo a un joven hincha con heridas de extrema gravedad, exponiendo una vez más las profundas internas que aquejan a las facciones de la hinchada del "León", las cuales impiden que los eventos deportivos puedan vivirse en paz.

Brutal agresión de un profesor de boxeo

La víctima del ataque, quien debió ser auxiliada en primera instancia por los efectivos policiales de la Unidad Regional N.° 3 en el lugar de los hechos y trasladada de urgencia al hospital local de Belén, rompió el silencio desde su lugar de internación actual en el Hospital Interzonal San Juan Bautista (Capital). El joven identificó formalmente a su agresor como Dante Pereira, un conocido profesor de boxeo que dicta clases dentro de la propia institución de Villa Cubas, quien se presentó junto a un grupo de personas a agredir a otra facción.

«Fui solo a ver a Villa Cubas como todos los domingos a alentar, y él llegó con su banda y nos empezaron a atacar. Me largó una patada y me quebró el maxilar, tengo fractura de mandíbula y me sacó una muela», relató el damnificado con profunda impotencia. Los estudios médicos de alta complejidad confirmaron además que el paciente ingresó al centro de salud capitalino con un cuadro de traumatismo de cráneo producto de los golpes recibidos en el piso mientras intentaba escapar.

Pedido de ayuda y exigencia a la dirigencia

El panorama para el joven herido es sumamente crítico debido a que carece de cobertura médica y de obra social para afrontar el costoso tratamiento quirúrgico reconstructivo que le prescribieron los profesionales de la salud.

«Tengo toda la cara arruinada solo por haber acompañado a un partido de fútbol. Estoy internado esperando una prótesis que vale 2 millones de pesos y no cuento con los recursos para pagarla», manifestó con desesperación, apelando a la solidaridad de la comunidad.

Asimismo, el hincha agredido solicitó la inmediata intervención de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial para que se implementen las medidas penales correspondientes contra el agresor y exigió una postura firme por parte de las autoridades de la institución. «Espero que la dirigencia y la presidencia del club estén al tanto de todo esto, porque él es profesor del lugar. Esto no viene de ahora, ya viene de hace rato; a la cancha ya no pueden ir ni familias ni amigos por los problemas graves que llevan ellos internamente», concluyó de forma tajante.

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