Nota Leída 181

| Deportes | 12/10/2026 |

«Proyecto Formativo Élite 2027»: abren inscripciones para que jóvenes promesas de Belén se prueben en River, Vélez y Racing

La iniciativa está dirigida a las categorías Sub 11 y Sub 13. Bajo la dirección del DT Sergio Aldao, los talentos del oeste catamarqueño entrenarán en el predio de la AFA en Ezeiza y jugarán partidos ante las inferiores de clubes de Primera División.

Una oportunidad de oro y de proyección profesional real se abre para las infancias futbolísticas de la región. Durante este mes de octubre de 2026, quedaron oficialmente abiertas las inscripciones para formar parte del «Método Fútbol Formativo Élite - Buenos Aires 2027», una rigurosa propuesta de captación y perfeccionamiento técnico que permitirá a los niños del interior catamarqueño exhibir su talento ante los captadores de los clubes más importantes de la Argentina.

El programa oficial está enfocado en capturar y potenciar las condiciones de los jóvenes futbolistas de los departamentos de Belén, Andalgalá, Pomán y la localidad de Saujil. Desde la coordinación general enfatizaron que no se trata de un viaje de turismo convencional, sino de una experiencia de alto rendimiento centrado en la evaluación, el desarrollo técnico-táctico, la formación profesional y los valores, bajo la dirección técnica del entrenador profesional Sergio Aldao (avalado por ATFA y Conmebol).

Pruebas en clubes de Primera y entrenamientos en Ezeiza

El itinerario de la delegación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contempla una agenda de fuerte roce institucional y deportivo. Los chicos seleccionados disputarán partidos de prueba formalmente confirmados contra las divisiones inferiores de tres potencias de la Liga Profesional:

• Vélez Sarsfield (en el predio de la Villa Olímpica).

• River Plate (en las instalaciones del River Camp).

• Racing Club (en el predio Tita Mattiussi).

Como broche de oro de la travesía, los futbolistas del oeste catamarqueño tendrán el privilegio único de realizar sesiones de entrenamiento deportivo y partidos en el Predio de la AFA "Lionel Andrés Messi" en Ezeiza, el hogar oficial de la Selección Argentina Campeona del Mundo.

Categorías, cupos y contacto directo para inscripciones

La convocatoria oficial mantiene abierta su recepción de carpetas médicas y técnicas para conformar los planteles selectivos definitivos, estando estrictamente segmentada por edades:

• Categoría Sub 11: Destinada a niños nacidos en los años 2015, 2016 y 2017.

• Categoría Sub 13: Destinada a jóvenes nacidos en los años 2012, 2013 y 2014.

Desde la organización reiteraron que se trata de una oportunidad única con cupos estrictamente limitados a solo 18 jugadores por categoría hasta terminar de completar la selección final.

Asimismo, se confirmó que en el mes de noviembre arribará el Coordinador de AFA a la vecina ciudad de Andalgalá para definir todos los detalles técnicos, supervisar las planillas y coordinar la logística general de viaje. Las familias de la ciudad de Belén interesadas en asegurar el lugar de sus hijos o solicitar informes sobre aranceles pueden comunicarse de forma directa al teléfono de contacto oficial habilitado: 3835-695645

TEMAS:

COMPARTIR NOTA